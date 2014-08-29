-Seo-оптимизация ресурсов
-Интернет маркетинг
-Seo аудит ресурсов
-Устранение ошибок на сайте, выявленных в результате аудита
-Сбор семантического ядра сайта
-Внутренняя оптимизация сайта
-Создание и ведение компании по контекстной рекламе в Yandex + Google
-Привлечение при необходимости других источников трафика на сайт
-Работа с внешними факторами, влияющими на сайт
-Гарантия по договору
-Своя фирма, форма оплаты любая
Есть портфолио реализованных проектов, по ключевым словам и сайтам. Предоставляется по запросу на почту [email protected]
Для анализа позиций вашего сайта по ключевым запросам в Google и Яндекс - отправляйте тестовое задание и ключевые слова Вашего сегмента на почту [email protected] для составления ежемесячного бюджета, который позволит гарантировано находится на ТОП-овых позициях.
Работа по договору. Юридическое сопровождение. Гарантия выхода в ТОП 5 и ТОП 10 Google, Яндекс, при выполнении всех рекомендаций.
Есть возможность работать как в штате, так и удалённо.
Примеры оффера и анализ позиций сайта в Google можно посмотреть и скачать на примере Интернет магазина Apple по ссылке http://fex.net/726388759705
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Благодарю за внимание. С уважением, Пётр Соболев.
02121 г. Киев, Харьковское шоссе д. 56, оф. 542
Тел.: +38 (044) 232-64-95
Моб.:+38 (097) 118-28-62
+38 (093) 030-44-75
+38 (050) 148-32-24
Skype: petr.sobolev.prom.ua
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