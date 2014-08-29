Гарантированные позиции ТОП 5, ТОП 10 Google, Яндекс, (.ru, .ua, .com и др.

-Seo-оптимизация ресурсов

-Интернет маркетинг

-Seo аудит ресурсов

-Устранение ошибок на сайте, выявленных в результате аудита

-Сбор семантического ядра сайта

-Внутренняя оптимизация сайта

-Создание и ведение компании по контекстной рекламе в Yandex + Google

-Привлечение при необходимости других источников трафика на сайт

-Работа с внешними факторами, влияющими на сайт

-Гарантия по договору

-Своя фирма, форма оплаты любая

Есть портфолио реализованных проектов, по ключевым словам и сайтам. Предоставляется по запросу на почту [email protected]

Для анализа позиций вашего сайта по ключевым запросам в Google и Яндекс - отправляйте тестовое задание и ключевые слова Вашего сегмента на почту [email protected] для составления ежемесячного бюджета, который позволит гарантировано находится на ТОП-овых позициях.

Работа по договору. Юридическое сопровождение. Гарантия выхода в ТОП 5 и ТОП 10 Google, Яндекс, при выполнении всех рекомендаций.

Есть возможность работать как в штате, так и удалённо.

Примеры оффера и анализ позиций сайта в Google можно посмотреть и скачать на примере Интернет магазина Apple по ссылке http://fex.net/726388759705

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Благодарю за внимание. С уважением, Пётр Соболев.

02121 г. Киев, Харьковское шоссе д. 56, оф. 542

Тел.: +38 (044) 232-64-95

Моб.:+38 (097) 118-28-62

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