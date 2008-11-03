Есть сайт строительной тематики. Нужно провести внутреннюю поисковую оптимизацию. Цель - улучшить текущие позиции
- Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно поменять M$ на NIX. До 10 клиентов, сейчас работают из под XP в терминале в 1С 7 на W2003. Надо перевести на NIX. Выезд в Петербурге или удаленно. Можно проконсультировать. Предложения просьба оставлять здесь, в проекте.Системное администрирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется решить задачу по поиску софта для небольшой компании. В компании работает база 1С 8 УТ. Нужна CRM-программа на базе 1С или др. производства, которая должна: 1) Обеспечивать контроль работы/событий по контрагенту 2) Отсылка ему мейлов 3) Отсылка ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Есть сетка, стоит сервак 2003. Весь траф идет через него. Пользователей - до 10. Задача: поставить софт (прокси), чтобы для привилегированных пользователей траф был без ограничений по скорости. Т.е. при необходимости трафик используется только супер-пользователями ...Настройка сервера/ПО7 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть старая добрая БЭСТ 4 под ДОС. Нужно решение для запуска программы под XP. Просто так она не работает. Сеть из 3-х компьютеров, база лежит на сервере (2003). Предполагается перенос программы на сервер и запуск в ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт15 лет назад