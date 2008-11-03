Нужно поменять M$ на NIX. До 10 клиентов, сейчас работают из под XP в терминале в 1С 7 на W2003. Надо перевести на NIX. Выезд в Петербурге или удаленно. Можно проконсультировать. Предложения просьба оставлять здесь, в проекте.