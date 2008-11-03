softfind

Юрий Сахаров softfind

 
NaN лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • 1С 7 на NIX (и сервер и клиенты)

    Нужно поменять M$ на NIX. До 10 клиентов, сейчас работают из под XP в терминале в 1С 7 на W2003. Надо перевести на NIX. Выезд в Петербурге или удаленно. Можно проконсультировать. Предложения просьба оставлять здесь, в проекте.

    Системное администрирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • CRM подобрать и настроить

    Требуется решить задачу по поиску софта для небольшой компании. В компании работает база 1С 8 УТ. Нужна CRM-программа на базе 1С или др. производства, которая должна: 1) Обеспечивать контроль работы/событий по контрагенту 2) Отсылка ему мейлов 3) Отсылка ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Выбор прокси на 2003 по критериям

    Есть сетка, стоит сервак 2003. Весь траф идет через него. Пользователей - до 10. Задача: поставить софт (прокси), чтобы для привилегированных пользователей траф был без ограничений по скорости. Т.е. при необходимости трафик используется только супер-пользователями ...

    Настройка сервера/ПО7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Запустить БЭСТ 4 на XP

    Есть старая добрая БЭСТ 4 под ДОС. Нужно решение для запуска программы под XP. Просто так она не работает. Сеть из 3-х компьютеров, база лежит на сервере (2003). Предполагается перенос программы на сервер и запуск в ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад