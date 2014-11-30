sophka

Софья sophka

 
37 летУкраина/Харьков
10 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Творческая мастерская ----<@

ОБО МНЕ:

С радостью работаю с благотворительными организациями, фондами и школами - на волонтерском основании, не зависимо от объема работы.

НЕ занимаюсь изготовлением рекламной продукции для банков, игорного бизнеса, алкоголя.

Большой опыт составления инструкций, буклетов и обучающего материала.

Оплата: ПриватБанк, Monobank.

КТО Я?

Образование:

  • высшее техническое, специальность: "Метрология и измерительная техника"
  • дизайнер интерьера
Основная занятость:

Тор-менеджер более 13 лет в сфере торговли (дрогери).

Личные качества:

Высокий уровень ответственности.

Аккуратность.

Честность.

ПОЧЕМУ Я ЗДЕСЬ

Люблю рисовать и делать добрые дела)

Спасибо, что посетили мою страничку, буду рада сотрудничеству с Вами!

Победы в конкурсах:

https://www.weblancer.net/contests/628610.html

HTML
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Разработка баннеров
1)Скорость работы 2)Адекватность 3)Процесс Работы очень приятен во всех отношениях. Рекомендую однозначно!
С Антоном всегда приятно работать. Четкое, подробное ТЗ, быстрое принятие решений, моментальная оплата. Спасибо Вам за сотрудничество!
Ответный отзыв
FastJoe
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Баннер на ящик для сбора пожертвований
Очень доволен сотрудничеством, можно даже сказать приятно удивлен. Софья предложила свои услуги по символической цене, при этом работу выполнила очень быстро и качественно. Предложила несколько вариантов. Думаю что если у нее серьезный подход даже к некоммерческому проекту, то с коммерческим точно все будет хорошо. Отдельное спасибо Софье за отзывчивость и стремление помочь
Рекомендую, как замечательного заказчика. Четко поставлена задача, оперативные правки, быстрое принятие решений. Очень приятно было с Вами сотрудничать.
Ответный отзыв
artemiyi
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Дизайн троллов 4930 х 940 мм
Софья смогла не смотря на очень жесткие сроки выполнить работу качественно и профессионально.
Можно сказать одним словом - ПРОФЕССИОНАЛ! Замечательный заказчик, знает что хочет увидеть в работе, четко и понятно формулирует свои идеи, быстрое принятие решений, "горячие" правки. Очень легко работать в онлайн-режиме. Оплата моментальная. Спасибо Вам, за приятное сотрудничество! Удачи в проекте!
Ответный отзыв
radiksyzran
Радик 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Логотип для общественной организации
Софья превосходно справилась с задачей! Придумала идею, которая стала воплощением того, что у меня безструктурно крутилось в голове. Затем все реализовала лучшим образом. Делала изменения по моим пожеланиям так, как я хотел. Все зафиналили в оговоренные сроки. Очень рад сотрудничеству с Софьей. Это не просто отличный специалист, но еще и приятный, доброжелательный человек. Спасибо за работу! Продолжаю сотрудничество и рекомендую всем!
Исключительно положительный эмоции от сотрудничества с Радиком. Очень деликатный и вежливый заказчик. Легко настроились на сотрудничество, благодаря его умению четко и грамотно ставить задачи. Всегда на связи, даже в позднее время. Рекомендую, как хорошего заказчика и надеюсь на продолжение сотрудничества! А самое главное - продолжайте делать хорошие дела!
Ответный отзыв
misterby
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Создание и верстка каталога
Софья выполнила работу в ночное время, быстро, качественно, прислушалась ко всем моим пожеланиям и комментариям! А главное, что она очень ответственно относится к своей работе и старается выполнить проект четко в срок. Буду работать. Рекомендую. Спасибо!
Замечательный заказчик! С Денисом очень легко работать. ТЗ четкое, замечательная идея по оформлению, постоянно на связи. А главное - работая в быстром темпе в "горящие" сроки, терпелив и приятен в общении. Буду рада новому сотрудничеству. Удачи Вам в новых проектах!
Ответный отзыв
Наружная реклама
3 отзыва
от $20
от 1 дня
#62
Дизайн продукции
2 отзыва
от $20
от 1 дня
#106
Логотипы и Знаки
2 отзыва
от $10
от 1 дня
#291
Фирменный стиль
нет отзывов
от $20
от 2 дней
#1006