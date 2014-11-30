Творческая мастерская ----<@
ОБО МНЕ:
С радостью работаю с благотворительными организациями, фондами и школами - на волонтерском основании, не зависимо от объема работы.
НЕ занимаюсь изготовлением рекламной продукции для банков, игорного бизнеса, алкоголя.
Большой опыт составления инструкций, буклетов и обучающего материала.
Оплата: ПриватБанк, Monobank.
КТО Я?
Образование:
- высшее техническое, специальность: "Метрология и измерительная техника"
- дизайнер интерьера
Тор-менеджер более 13 лет в сфере торговли (дрогери).
Личные качества:
Высокий уровень ответственности.
Аккуратность.
Честность.
ПОЧЕМУ Я ЗДЕСЬ
Люблю рисовать и делать добрые дела)
Спасибо, что посетили мою страничку, буду рада сотрудничеству с Вами!
Победы в конкурсах:
https://www.weblancer.net/contests/628610.html
Портфолио
- Интернет-магазин218 просмотров
- Тролл229 просмотров
- Слайды для сайта370 просмотров
- Слайды для сайта470 просмотров
- Отрисовка логотипа202 просмотра
- Детская столовая298 просмотров
- Логотип по образцу203 просмотра
- Логотип185 просмотров
- Логотип206 просмотров
- Логотип ФК266 просмотров
- Логотип для благотворительного фонда241 просмотр
- Новогодний банер383 просмотра
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
9 лет назад
1)Скорость работы 2)Адекватность 3)Процесс Работы очень приятен во всех отношениях. Рекомендую однозначно!
Ответный отзыв
С Антоном всегда приятно работать. Четкое, подробное ТЗ, быстрое принятие решений, моментальная оплата. Спасибо Вам за сотрудничество!
$1
10 баллов
9 лет назад
Очень доволен сотрудничеством, можно даже сказать приятно удивлен. Софья предложила свои услуги по символической цене, при этом работу выполнила очень быстро и качественно. Предложила несколько вариантов. Думаю что если у нее серьезный подход даже к некоммерческому проекту, то с коммерческим точно все будет хорошо. Отдельное спасибо Софье за отзывчивость и стремление помочь
Ответный отзыв
Рекомендую, как замечательного заказчика. Четко поставлена задача, оперативные правки, быстрое принятие решений. Очень приятно было с Вами сотрудничать.
$20
10 баллов
9 лет назад
Софья смогла не смотря на очень жесткие сроки выполнить работу качественно и профессионально.
Ответный отзыв
Можно сказать одним словом - ПРОФЕССИОНАЛ! Замечательный заказчик, знает что хочет увидеть в работе, четко и понятно формулирует свои идеи, быстрое принятие решений, "горячие" правки. Очень легко работать в онлайн-режиме. Оплата моментальная. Спасибо Вам, за приятное сотрудничество! Удачи в проекте!
$1
10 баллов
9 лет назад
Софья превосходно справилась с задачей! Придумала идею, которая стала воплощением того, что у меня безструктурно крутилось в голове. Затем все реализовала лучшим образом. Делала изменения по моим пожеланиям так, как я хотел. Все зафиналили в оговоренные сроки. Очень рад сотрудничеству с Софьей. Это не просто отличный специалист, но еще и приятный, доброжелательный человек. Спасибо за работу! Продолжаю сотрудничество и рекомендую всем!
Ответный отзыв
Исключительно положительный эмоции от сотрудничества с Радиком. Очень деликатный и вежливый заказчик. Легко настроились на сотрудничество, благодаря его умению четко и грамотно ставить задачи. Всегда на связи, даже в позднее время. Рекомендую, как хорошего заказчика и надеюсь на продолжение сотрудничества! А самое главное - продолжайте делать хорошие дела!
$40
10 баллов
9 лет назад
Софья выполнила работу в ночное время, быстро, качественно, прислушалась ко всем моим пожеланиям и комментариям! А главное, что она очень ответственно относится к своей работе и старается выполнить проект четко в срок. Буду работать. Рекомендую. Спасибо!
Ответный отзыв
Замечательный заказчик! С Денисом очень легко работать. ТЗ четкое, замечательная идея по оформлению, постоянно на связи. А главное - работая в быстром темпе в "горящие" сроки, терпелив и приятен в общении. Буду рада новому сотрудничеству. Удачи Вам в новых проектах!
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