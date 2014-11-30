Софья превосходно справилась с задачей! Придумала идею, которая стала воплощением того, что у меня безструктурно крутилось в голове. Затем все реализовала лучшим образом. Делала изменения по моим пожеланиям так, как я хотел. Все зафиналили в оговоренные сроки. Очень рад сотрудничеству с Софьей. Это не просто отличный специалист, но еще и приятный, доброжелательный человек. Спасибо за работу! Продолжаю сотрудничество и рекомендую всем!