artemiyi

Вячеслав artemiyi

 
39 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Парсер на Pyton

    $500

    Ребята, нам нужно написать парсер сайта конкурентов. Парсим цены. Сейчас есть 23-25 сайта которые нужно парсить. У нас на сайте есть позиции, те же позиции нужно парсить у конкурентов. Особенность задачи состоит в том: Создать универсальный скрипт с возможностью маштабирования. Что ...

    Парсинг сайтаPythonGit
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Парсер Цен Ruby или Pyton или JS

    $250

    Ребята, нам нужно написать парсер сайта конкурентов. Парсим цены. Сейчас есть 23 сайта которьіе нужно парсить. У нас на сайте есть позиции, те же позиции нужно парсить у конкурентов. Особенность задачи состоит в том: Создать универсальный скрипт с возможностью маштабирования. Что ...

    JavascriptПарсинг сайтаPythonRubyNode.jsGit
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Парсер Цен

    $200

    Ребята, нам нужно написать парсер сайта конкурентов. Парсим цены. Сейчас есть 23 сайта которьіе нужно парсить. У нас на сайте есть позиции, те же позиции нужно парсить у конкурентов. Особенность задачи состоит в том: Создать универсальный скрипт с возможностью маштабирования. Что ...

    Парсинг сайтаPythonRubyNode.jsGit
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн троллов 4930 х 940 мм

    $20

    Необходимо оперативно с высоким качеcтвом и дизайнерским стилем сделать макет тролла (4930 х 940 мм) 1. Есть три основных блока 1.1 Текст слоган для привлечения внимания 1.2 Логотип максимального размера + добавить над логотипом небольшую звездочку сноску 1.3 Подпись ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сделать дизайн рекламы в метро 3х2метра

    $33

    Сроки: оперативно Четверг-день- дедлайн. Пожелания: сделать чтобы выглядела дорого и композиция гармонично. Пишите если готовы и есть примеры работ подходящие по стилю и классу. Далее перешлю ТЗ и начинаем работу.

    Наружная реклама16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Креативный копирайтинг для рекламы в метро

    Здравствуйте, необходимо 1. Заголовок 1-7 слов: преимущества – экономия, удобство, качеcтво 2. Тест 1 -2 предложения: Переслать человека на действие – позвонить или посмотреть сайт. 3. Язык текста рекламы в метро - обязательно украинский! 4. Нужно оперативно - сегодня ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Копирайтер в интернет магазин.

    Добрый день! Нашему интернет-магазину требуется копирайтер тематика - фильтры для воды. Обязанности: основное занятие - написание комментариев к статьям на разных порталах по воде и ответы на вопросы в соц. сетях та же возможно написание текстов, описаний ...

    Написание статейСтатьи для сайта
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайтер

    Добрый день! Нашему интернет-магазину требуется копирайтер по спортивной тематике. Обязанности: написание текстов, описаний товаров и услуг, написание статей на сайт, наполнение сайта качественным материалом. Требования: грамотность (русский, украинский), умение быстро и качественно писать тексты на заданную тематику ...

    Написание статейСтатьи для сайта
    Копирайтинг36 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Внести изменения в CMS

    $100

    Язык: php CMS: Astra CMS Реализовать возможность вносить вручную Discription + Title, если вносим вручную то заменяются, если не вносим остаются шаблонные. Добавить на все страницы &lt; meta name=" title» content=""&gt; автоматическая генерация по шаблону + возможность вручную ...

    PHP
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Внести изменения в CMS

    $100

    Язык: php CMS: Maximus-CMS Реализовать возможность вносить вручную Discription + Title, если вносим вручную то заменяются, если не вносим остаются шаблонные. Добавить на все страницы автоматическая генерация по шаблону + возможность вручную вносить. Добавить в админку возможность управления ...

    PHP
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание дизайна для интернет-магазина

    $500

    Ребята, Нам нужен дизайнер для создания интернет-магазина в сфере спортивных товаров. Ищем кого-то, кто в идеале уже имел опыт создания дизайна для интернет-магазинов. Находимся в Киеве. Форму оплаты готовы обсудить любую. На сегодняшний день у нас есть сайт в ...

    Дизайн сайтов66 заявок
    Закрыт
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
sophka
Софья 
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
год назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Дизайн троллов 4930 х 940 мм
Можно сказать одним словом - ПРОФЕССИОНАЛ! Замечательный заказчик, знает что хочет увидеть в работе, четко и понятно формулирует свои идеи, быстрое принятие решений, "горячие" правки. Очень легко работать в онлайн-режиме. Оплата моментальная. Спасибо Вам, за приятное сотрудничество! Удачи в проекте!
Софья смогла не смотря на очень жесткие сроки выполнить работу качественно и профессионально.
Ответный отзыв