Ребята, нам нужно написать парсер сайта конкурентов. Парсим цены. Сейчас есть 23-25 сайта которые нужно парсить. У нас на сайте есть позиции, те же позиции нужно парсить у конкурентов. Особенность задачи состоит в том: Создать универсальный скрипт с возможностью маштабирования. Что ...