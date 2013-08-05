Ребята, нам нужно написать парсер сайта конкурентов. Парсим цены. Сейчас есть 23-25 сайта которые нужно парсить. У нас на сайте есть позиции, те же позиции нужно парсить у конкурентов. Особенность задачи состоит в том: Создать универсальный скрипт с возможностью маштабирования. Что ...
- $500Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $250
Ребята, нам нужно написать парсер сайта конкурентов. Парсим цены. Сейчас есть 23 сайта которьіе нужно парсить. У нас на сайте есть позиции, те же позиции нужно парсить у конкурентов. Особенность задачи состоит в том: Создать универсальный скрипт с возможностью маштабирования. Что ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $200
Ребята, нам нужно написать парсер сайта конкурентов. Парсим цены. Сейчас есть 23 сайта которьіе нужно парсить. У нас на сайте есть позиции, те же позиции нужно парсить у конкурентов. Особенность задачи состоит в том: Создать универсальный скрипт с возможностью маштабирования. Что ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $20
Необходимо оперативно с высоким качеcтвом и дизайнерским стилем сделать макет тролла (4930 х 940 мм) 1. Есть три основных блока 1.1 Текст слоган для привлечения внимания 1.2 Логотип максимального размера + добавить над логотипом небольшую звездочку сноску 1.3 Подпись ...Наружная реклама1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $33
Сроки: оперативно Четверг-день- дедлайн. Пожелания: сделать чтобы выглядела дорого и композиция гармонично. Пишите если готовы и есть примеры работ подходящие по стилю и классу. Далее перешлю ТЗ и начинаем работу.Наружная реклама16 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, необходимо 1. Заголовок 1-7 слов: преимущества – экономия, удобство, качеcтво 2. Тест 1 -2 предложения: Переслать человека на действие – позвонить или посмотреть сайт. 3. Язык текста рекламы в метро - обязательно украинский! 4. Нужно оперативно - сегодня ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Нашему интернет-магазину требуется копирайтер тематика - фильтры для воды. Обязанности: основное занятие - написание комментариев к статьям на разных порталах по воде и ответы на вопросы в соц. сетях та же возможно написание текстов, описаний ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Нашему интернет-магазину требуется копирайтер по спортивной тематике. Обязанности: написание текстов, описаний товаров и услуг, написание статей на сайт, наполнение сайта качественным материалом. Требования: грамотность (русский, украинский), умение быстро и качественно писать тексты на заданную тематику ...Копирайтинг36 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Язык: php CMS: Astra CMS Реализовать возможность вносить вручную Discription + Title, если вносим вручную то заменяются, если не вносим остаются шаблонные. Добавить на все страницы < meta name=" title» content=""> автоматическая генерация по шаблону + возможность вручную ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $100
Язык: php CMS: Maximus-CMS Реализовать возможность вносить вручную Discription + Title, если вносим вручную то заменяются, если не вносим остаются шаблонные. Добавить на все страницы автоматическая генерация по шаблону + возможность вручную вносить. Добавить в админку возможность управления ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Ребята, Нам нужен дизайнер для создания интернет-магазина в сфере спортивных товаров. Ищем кого-то, кто в идеале уже имел опыт создания дизайна для интернет-магазинов. Находимся в Киеве. Форму оплаты готовы обсудить любую. На сегодняшний день у нас есть сайт в ...Дизайн сайтов66 заявокЗакрыт10 лет назад