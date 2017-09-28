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Павел Парамоненков sosadvert

 
31 годРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Завести рекламу в Тизерных сетях

    Требуется специалист для заведения рекламы в Тизерных сетях (1-2 по выбору) Ниша – продажа земельных участков.  Рекламу будем вести на лендинг.  Задача – получить целевые обращения с данного рекламного канала.  Если уже работали в данном сегменте, хотелось бы понимать ...

    Социальные сети (SMM и SMO)нет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Завести таргетированную рекламу ВКонтакте

    Требуется специалист для заведения рекламы на площадке Вконтакте! Ниша – продажа земельных участков.  Рекламу будем вести на лендинг.  Задача – получить целевые обращения с данного рекламного канала.  Если уже работали в данном сегменте, хотелось бы понимать обезличенные цифры примерных ...

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Завести рекламу на Facebook, Instagram

    Требуется специалист для заведения рекламы на площадках Facebook и Instagram.  Ниша – продажа земельных участков.  Рекламу будем вести на лендинг.  Задача – получить целевые обращения с данного рекламного канала.  Если уже работали в данном сегменте, хотелось бы понимать обезличенные ...

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо сверстать лендинг (возможно адаптив)

    $26

    Сроки: 2-3 дня  Стоимость: 1500 руб  Сайт должен работать на всех браузерах одинаково хорошо.  Скорость загрузки не менее 70 по сервису Гугла:  [url=http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]developers.google.com/spe...[/url]  Прикрепляйте примеры своих работ при отклике на проект.  Все подробности обсудим с кандидатом.

    HTML-верстка39 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо отрисовать дизайн лендинга.

    Добрый день! В наличие есть прототип сайта, на котором схематично нарисованы блоки будущего сайта. Задача - отрисовать дизайн по прототипу. Тематика: Загородная недвижимость, продажа земельных участков. Сроки: 2-3 дня Стоимость: по договоренности Приоритет будет отдаваться фрилансерам, которые уже работали с ...

    Дизайн лендингаПрототип сайта
    Дизайн сайтов46 заявок
    Закрыт
    6 лет назад