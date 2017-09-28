Требуется специалист для заведения рекламы в Тизерных сетях (1-2 по выбору) Ниша – продажа земельных участков. Рекламу будем вести на лендинг. Задача – получить целевые обращения с данного рекламного канала. Если уже работали в данном сегменте, хотелось бы понимать ...
- Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется специалист для заведения рекламы на площадке Вконтакте! Ниша – продажа земельных участков. Рекламу будем вести на лендинг. Задача – получить целевые обращения с данного рекламного канала. Если уже работали в данном сегменте, хотелось бы понимать обезличенные цифры примерных ...Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется специалист для заведения рекламы на площадках Facebook и Instagram. Ниша – продажа земельных участков. Рекламу будем вести на лендинг. Задача – получить целевые обращения с данного рекламного канала. Если уже работали в данном сегменте, хотелось бы понимать обезличенные ...Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $26
Сроки: 2-3 дня Стоимость: 1500 руб Сайт должен работать на всех браузерах одинаково хорошо. Скорость загрузки не менее 70 по сервису Гугла: [url=http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]developers.google.com/spe...[/url] Прикрепляйте примеры своих работ при отклике на проект. Все подробности обсудим с кандидатом.HTML-верстка39 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! В наличие есть прототип сайта, на котором схематично нарисованы блоки будущего сайта. Задача - отрисовать дизайн по прототипу. Тематика: Загородная недвижимость, продажа земельных участков. Сроки: 2-3 дня Стоимость: по договоренности Приоритет будет отдаваться фрилансерам, которые уже работали с ...Дизайн сайтов46 заявокЗакрыт6 лет назад