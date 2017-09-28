Сроки: 2-3 дня Стоимость: 1500 руб Сайт должен работать на всех браузерах одинаково хорошо. Скорость загрузки не менее 70 по сервису Гугла: [url=http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]developers.google.com/spe...[/url] Прикрепляйте примеры своих работ при отклике на проект. Все подробности обсудим с кандидатом.