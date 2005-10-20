spacemaster

Князев Александр Владимирович

г. Новосибирск,

Цель

Удаленная работа с Интернет-проектами (веб-дизайн, Flash-анимация, анимированные GIF etc).

Broadcast animation (2D&3D анимационные рекламные ролики, 2D&3D анимация для компьютерных игр etc).

Личная информация

37 лет, разведен, без вредных привычек.

Хобби: боевые искусства, бодибилдинг.

Образование

Новосибирский художественное училище, г. Новосибирск, Россия

Отделение реклама и дизайн.

С сентября 1989 по июнь 1993 года.

Опыт работы

Рекламная группа "Мелехов и Филюрин", г. Новосибирск

художник-аниматор

С октября 1999г.

Разработка персонажей и создание двухмерной рисованной анимации.

http://www.m-f.ru

ТОО Киновидеообъединение "Пирамида", г. Новосибирск

художник-аниматор

С июня 1993 по октябрь 1999 г.

Разработка персонажей и создание двухмерной рисованной анимации.

дизайн, WEB-дизайн, видеомонтаж.

Рекламное агентство

дизайн

Копировальный центр , г. Новосибирск

Дизайн

Типография , г. Новосибирск

дизайн

Рекламное агентство

дизайн

Дополнительные сведения

Принимал участие в качестве внештатного художника-аниматора в разработке эскизов

персонажей для компьютерной игры в фирме "Alawar", г. Новосибирск

http://www.alawar.com/

Принимал участие в качестве внештатного художника-аниматора в разработке эскизов

персонажей для компьютерных игр в фирме "RGBOX", г. Новосибирск

http://rgbox.com/

Навыки

Иностранные языки

Английский - чтение со словарем

Компьютер

Растровая графика (Adobe Photoshop, Fractal Design Painter и пр.)

Векторная графика (Мacromedia Flash, CorelDraw, Xara)

Анимация (Мacromedia Flash, 3D MAX).

Видео-монтаж (Adobe Premiere, After Effect, DDClip, VirtualDub).

Работа со звуком (Cool Pro, Sound Forge).