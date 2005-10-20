spacemaster

Требуется менеджер для поиска заказов в интернете. Сфера деятельности: реклама, web-дизайн, flash-анимация, 3D-графика, полиграфия. Расценки, форма работы и оплаты обсуждаются. Инициатива приветствуется.
Князев Александр spacemasterspacemaster
Князев Александр Владимирович
г. Новосибирск,
Цель
Удаленная работа с Интернет-проектами (веб-дизайн, Flash-анимация, анимированные GIF etc).
Broadcast animation (2D&3D анимационные рекламные ролики, 2D&3D анимация для компьютерных игр etc).
Личная информация
37 лет, разведен, без вредных привычек.
Хобби: боевые искусства, бодибилдинг.
Образование
Новосибирский художественное училище, г. Новосибирск, Россия
Отделение реклама и дизайн.
С сентября 1989 по июнь 1993 года.
Опыт работы
Рекламная группа "Мелехов и Филюрин", г. Новосибирск
художник-аниматор
С октября 1999г.
Разработка персонажей и создание двухмерной рисованной анимации.
ТОО Киновидеообъединение "Пирамида", г. Новосибирск
художник-аниматор
С июня 1993 по октябрь 1999 г.
Разработка персонажей и создание двухмерной рисованной анимации.
дизайн, WEB-дизайн, видеомонтаж.
Рекламное агентство
дизайн
Копировальный центр , г. Новосибирск
Дизайн
Типография , г. Новосибирск
дизайн
Рекламное агентство
дизайн
Дополнительные сведения
Принимал участие в качестве внештатного художника-аниматора в разработке эскизов
персонажей для компьютерной игры в фирме "Alawar", г. Новосибирск
Принимал участие в качестве внештатного художника-аниматора в разработке эскизов
персонажей для компьютерных игр в фирме "RGBOX", г. Новосибирск
Навыки
Иностранные языки
Английский - чтение со словарем
Компьютер
Растровая графика (Adobe Photoshop, Fractal Design Painter и пр.)
Векторная графика (Мacromedia Flash, CorelDraw, Xara)
Анимация (Мacromedia Flash, 3D MAX).
Видео-монтаж (Adobe Premiere, After Effect, DDClip, VirtualDub).
Работа со звуком (Cool Pro, Sound Forge).
- $1000Поиск информации6 заявокЗакрыт18 лет назад