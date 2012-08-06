Сделать программу (браузер) для одного сайта. в настройках программы прописывать url сайта который будет загружаться при входе. С виду должно быть не похоже на браузер, т.е. ни закладок ни поисковой строки быть не должно Жду предложений ...
- Мобильные приложения1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Стандартно в опенкарте заказ оплачивается в момент создания. Нужно сделать что бы заказ создавался без оплаты , а оплатить его можно было бы в любое время из истории заказов. Например содлали заказ. В истории появилась кнопка ОПЛАТИТЬ ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Изначально в опенкарте заказы оплачиваются в момент оформления заказа, это очень неудобно, так как нельзя в дальнейшем например изменить вариант оплаты. Что нужно- Нужно убрать вообще варианты оплаты при оформлении , и вывести их в истории ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $1000
Создать похожее детище , с модулями. ПредлагайтеИнтернет-магазины4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
нужно создать модуль для Интернет магазин с интеграцией прайс листов и выводом позиций на сайте по запросу. Сказать понятнее Модуль для интернет магазина автозапчастей . Пример такой же как на многих сайтах Автозапчастей Exist.ru ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад