sparpart

Андрей sparpart

 
35 летРоссия/Нижний Новгород
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Программа для андройд

    Сделать программу (браузер) для одного сайта. в настройках программы прописывать url сайта который будет загружаться при входе. С виду должно быть не похоже на браузер, т.е. ни закладок ни поисковой строки быть не должно Жду предложений ...

    Мобильные приложения1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Изменить систему оплаты заказа OPENCART

    Стандартно в опенкарте заказ оплачивается в момент создания. Нужно сделать что бы заказ создавался без оплаты , а оплатить его можно было бы в любое время из истории заказов. Например содлали заказ. В истории появилась кнопка ОПЛАТИТЬ ...

    OpenCart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переделать логику оплаты заказа в OpenCart

    Изначально в опенкарте заказы оплачиваются в момент оформления заказа, это очень неудобно, так как нельзя в дальнейшем например изменить вариант оплаты. Что нужно- Нужно убрать вообще варианты оплаты при оформлении , и вывести их в истории ...

    OpenCart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Модуль для OpenCart

    $1000

    нужно создать модуль для Интернет магазин с интеграцией прайс листов и выводом позиций на сайте по запросу. Сказать понятнее Модуль для интернет магазина автозапчастей . Пример такой же как на многих сайтах Автозапчастей Exist.ru ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Slayer_007
Вячеслав 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$500
10 баллов
11 лет назад
Модуль для OpenCart
Спасибо за работу, четкие указания гарантия четкой работы. Андрей очень хорошо понимает специфику всей работы поэто му работать очень приятно. Хорошо бы если бы все такие были заказчики.
Вячеслав мастер своего дела, грамотно и четко осуществил выполнение проекта , все было сделано быстро и в срок. Четко понимает что требуется сделать и делает это на 100% грамотно и быстро! Хочу выразить огромное спасибо за помощь в проекте! Очень рекомендую для сотрудничества, из других можете не выбирать. За этого человека можно ручаться! Еще раз спасибо! Будем в дальнейшем обращаться только к вам !
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