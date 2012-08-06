Вячеслав мастер своего дела, грамотно и четко осуществил выполнение проекта , все было сделано быстро и в срок. Четко понимает что требуется сделать и делает это на 100% грамотно и быстро! Хочу выразить огромное спасибо за помощь в проекте! Очень рекомендую для сотрудничества, из других можете не выбирать. За этого человека можно ручаться! Еще раз спасибо! Будем в дальнейшем обращаться только к вам !