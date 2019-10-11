Специалист по контекстной рекламе

С 2006 года занимался составлением текстовых объявлений в системах контекстной рекламы: Яндекс.Директ, Google.Adwords, Бегун. Занимался контекстной рекламой по следующим направлениям: производство и установка деревянных лестниц в коттеджах (также создал сайт), заказ банкетов в ресторане (также создал сайт), юридические услуги (также создал сайт), установка автономной канализации в частных домах, срочный выкуп квартир (также создал сайт), уничтожение крыс/тараканов/муравьев, заказ такси, заказ и доставка пиццы (также создал сайт), услуги по ремонту квартир, ремонт и настройка компьютеров, тонировка стекол автомобиля, установка автосигнализаций, установка счетчиков воды, ремонт велосипедов и многое другое.

Дополнительная информация: хорошо разбираюсь в seo. Могу помочь в создании seo ориентированных статей, которые с хорошей вероятностью попадут в топ-10 поисковиков Google и Яндекс.