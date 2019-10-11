Требуется выбрать и установить готовый модуль (они есть в интернете) для интернет-магазина opencart с целью создания разнообразных отчетов по продажам товаров в интернет-магазине. Можно платный модуль (оплачивается отдельно). Готовый модуль нужен, чтобы можно было создавать ...
С 2006 года занимался составлением текстовых объявлений в системах контекстной рекламы: Яндекс.Директ, Google.Adwords, Бегун. Занимался контекстной рекламой по следующим направлениям: производство и установка деревянных лестниц в коттеджах (также создал сайт), заказ банкетов в ресторане (также создал сайт), юридические услуги (также создал сайт), установка автономной канализации в частных домах, срочный выкуп квартир (также создал сайт), уничтожение крыс/тараканов/муравьев, заказ такси, заказ и доставка пиццы (также создал сайт), услуги по ремонту квартир, ремонт и настройка компьютеров, тонировка стекол автомобиля, установка автосигнализаций, установка счетчиков воды, ремонт велосипедов и многое другое.
Дополнительная информация: хорошо разбираюсь в seo. Могу помочь в создании seo ориентированных статей, которые с хорошей вероятностью попадут в топ-10 поисковиков Google и Яндекс.
- $16Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $10
Необходимо докорректировать ссылку https://khimola.ru/price.yml для загрузки в ГУДС.РУ. На данный момент по данной ссылке 21 товар прогрузился, а по остальным выпадает ошибка (во вложении). Ссылку необходимо оставить ту же, для того, чтобы при ее повторной ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $10
Требуется преобразовать файл из формата XLS в формат YML (файл необходим для регистрации в интернет магазине goods.ru). Количество строк в файле – от 30 до 40.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $500
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.Нам нужен опытный программист OpenCart для создания небольшого оптово-розничного интернет-магазина. Мы готовы заплатить 33 тысячи рублей за создание магазина. Программист будет работать удаленно с возможностью (крайне редко) приезжать к нам в офис для обсуждения ...Интернет-магазины11 заявокЗакрыт6 лет назад