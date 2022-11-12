По сути я вместе со своими сотрудниками заменяю клиентам отдел маркетинга в штате. Только я работаю попроектно. Это позволяет когда нужно подключать нужных специалистов, платить им только за необходимое время, а отчёты получать за результаты.
Меня зовут Сергей Скоморохов. Я — интернет маркетолог. Более 10 лет занимаюсь привлечением клиентов из интернета, а именно:
- организую поток потенциальных клиентов на сайт,
- создаю и дорабатываю сайт так, чтобы как можно большая часть из посетителей сайта обращались,
- настраиваю аналитику, чтобы можно было понять, насколько эффективно привлекаются новые клиенты,
- навожу порядок в обработке обращений с сайта, чтобы как можно большее количество обращения доводились до сделок.
Я работаю со своей командой
- дизайнеры;
- веб-разработчики;
- копирайтеры;
- специалисты по настройке контекстной рекламы.
Вместе с коллегами я делаю
- Лендинги — посадочные страницы для контекстной рекламы
- Многостраничные сайты-презентации, задачи которых красочно рассказать об услуге/продукте, компании.
- Контекстную рекламу — Директ, Гугл Реклама, реклама в соцсетях
- Настраиваем аналитику: колл-трекинг, Материка, Аналитикс. Позволяем посчитать сколько клиентов привлечено и сколько потрачено на каждого
- Подключаем к сайту средства для повышения количества обращений и их удобной обработки: чат, журнал заявок, классификация обращений, оповещения менеджерам и т.п.
Как я работаю
Чаще всего я работаю с микро- и малым бизнесом, взаимодействую напрямую с собственником бизнеса. В штате почти всех моих клиентов если и есть маркетолог, то универсальный, совмещающий оффлайновые рекламные задачи с продажами. Я могу взять на себя все задачи по интернет-рекламе от определения стратегии до контроля расхода бюджета. Примерная схема работы:
- Я сам вникаю в специфику бизнеса
- Определяю, могу ли предложить решения для задач, которые ставит собственник
- Согласую с собственником варианты решения, утверждаю выбранные
- Собираю всю необходимую информацию, делаю так, что к ней имеют доступ все задействованные специалисты
- Организую работу специалистов
- Отчитываюсь о результатах работы
- определить нужную аудиторию;
- найти способ взаимодействия с ней в интернете;
- подготовить предложение к этой аудитории;
- разместить его интернете, протестировать, получить результат, придумать улучшения, протестировать и так далее
За что я не берусь
Я не делаю срочно и дешево. Я не помогу сэкономить на создании сайта или настройке рекламы. Не знаю волшебных инструментов, которые гарантированно работают для всех, всегда и везде.
СтоимостьЗависит от количества рабочих часов моих и сотрудников. Лендинги — от 50 000 рублей, настройка рекламы — от 19 000 рублей.
Сайты некоторых из моих клиентов
Мой сайт — http://skomorohov.com
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