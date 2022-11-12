Привлечение клиентов из интернета — сайт+реклама+инструменты аналитики и обработки лидов

По сути я вместе со своими сотрудниками заменяю клиентам отдел маркетинга в штате. Только я работаю попроектно. Это позволяет когда нужно подключать нужных специалистов, платить им только за необходимое время, а отчёты получать за результаты.

Меня зовут Сергей Скоморохов. Я — интернет маркетолог. Более 10 лет занимаюсь привлечением клиентов из интернета, а именно:

организую поток потенциальных клиентов на сайт,

создаю и дорабатываю сайт так, чтобы как можно большая часть из посетителей сайта обращались,

настраиваю аналитику, чтобы можно было понять, насколько эффективно привлекаются новые клиенты,

навожу порядок в обработке обращений с сайта, чтобы как можно большее количество обращения доводились до сделок.

Я работаю со своей командой

дизайнеры;

веб-разработчики;

копирайтеры;

специалисты по настройке контекстной рекламы.

Вместе с коллегами я делаю

Лендинги — посадочные страницы для контекстной рекламы

Многостраничные сайты-презентации, задачи которых красочно рассказать об услуге/продукте, компании.

Контекстную рекламу — Директ, Гугл Реклама, реклама в соцсетях

Настраиваем аналитику: колл-трекинг, Материка, Аналитикс. Позволяем посчитать сколько клиентов привлечено и сколько потрачено на каждого

Подключаем к сайту средства для повышения количества обращений и их удобной обработки: чат, журнал заявок, классификация обращений, оповещения менеджерам и т.п.

Как я работаю

Чаще всего я работаю с микро- и малым бизнесом, взаимодействую напрямую с собственником бизнеса. В штате почти всех моих клиентов если и есть маркетолог, то универсальный, совмещающий оффлайновые рекламные задачи с продажами. Я могу взять на себя все задачи по интернет-рекламе от определения стратегии до контроля расхода бюджета. Примерная схема работы:

Я сам вникаю в специфику бизнеса

Определяю, могу ли предложить решения для задач, которые ставит собственник

Согласую с собственником варианты решения, утверждаю выбранные

Собираю всю необходимую информацию, делаю так, что к ней имеют доступ все задействованные специалисты

Организую работу специалистов

Отчитываюсь о результатах работы

определить нужную аудиторию;

найти способ взаимодействия с ней в интернете;

подготовить предложение к этой аудитории;

разместить его интернете, протестировать, получить результат, придумать улучшения, протестировать и так далее

За что я не берусь

Единственный эффективный способ привлечения клиентов из интернета, который я знаю — это совместно с владельцем бизнеса решить такие задачи:

Я не делаю срочно и дешево. Я не помогу сэкономить на создании сайта или настройке рекламы. Не знаю волшебных инструментов, которые гарантированно работают для всех, всегда и везде.

Стоимость Зависит от количества рабочих часов моих и сотрудников. Лендинги — от 50 000 рублей, настройка рекламы — от 19 000 рублей.

Сайты некоторых из моих клиентов

https://maximum-m.ru

https://peers.money

https://palser.ru

https://elit58.ru

http://leasing-penza.ru

https://yaokna.ru

Мой сайт — http://skomorohov.com