sskomorohov

Скоморохов sskomorohov

 
40 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Привлечение клиентов из интернета — сайт+реклама+инструменты аналитики и обработки лидов

По сути я вместе со своими сотрудниками заменяю клиентам отдел маркетинга в штате. Только я работаю попроектно. Это позволяет когда нужно подключать нужных специалистов, платить им только за необходимое время, а отчёты получать за результаты.

Меня зовут Сергей Скоморохов. Я — интернет маркетолог. Более 10 лет занимаюсь привлечением клиентов из интернета, а именно:

  • организую поток потенциальных клиентов на сайт,
  • создаю и дорабатываю сайт так, чтобы как можно большая часть из посетителей сайта обращались,
  • настраиваю аналитику, чтобы можно было понять, насколько эффективно привлекаются новые клиенты,
  • навожу порядок в обработке обращений с сайта, чтобы как можно большее количество обращения доводились до сделок.

Я работаю со своей командой

  • дизайнеры;
  • веб-разработчики;
  • копирайтеры;
  • специалисты по настройке контекстной рекламы.

Вместе с коллегами я делаю

  • Лендинги — посадочные страницы для контекстной рекламы
  • Многостраничные сайты-презентации, задачи которых красочно рассказать об услуге/продукте, компании.
  • Контекстную рекламу — Директ, Гугл Реклама, реклама в соцсетях
  • Настраиваем аналитику: колл-трекинг, Материка, Аналитикс. Позволяем посчитать сколько клиентов привлечено и сколько потрачено на каждого
  • Подключаем к сайту средства для повышения количества обращений и их удобной обработки: чат, журнал заявок, классификация обращений, оповещения менеджерам и т.п.

Как я работаю

Чаще всего я работаю с микро- и малым бизнесом, взаимодействую напрямую с собственником бизнеса. В штате почти всех моих клиентов если и есть маркетолог, то универсальный, совмещающий оффлайновые рекламные задачи с продажами. Я могу взять на себя все задачи по интернет-рекламе от определения стратегии до контроля расхода бюджета. Примерная схема работы:

  • Я сам вникаю в специфику бизнеса
  • Определяю, могу ли предложить решения для задач, которые ставит собственник
  • Согласую с собственником варианты решения, утверждаю выбранные
  • Собираю всю необходимую информацию, делаю так, что к ней имеют доступ все задействованные специалисты
  • Организую работу специалистов
  • Отчитываюсь о результатах работы
Единственный эффективный способ привлечения клиентов из интернета, который я знаю — это совместно с владельцем бизнеса решить такие задачи:
  • определить нужную аудиторию;
  • найти способ взаимодействия с ней в интернете;
  • подготовить предложение к этой аудитории;
  • разместить его интернете, протестировать, получить результат, придумать улучшения, протестировать и так далее

За что я не берусь

Я не делаю срочно и дешево. Я не помогу сэкономить на создании сайта или настройке рекламы. Не знаю волшебных инструментов, которые гарантированно работают для всех, всегда и везде.

Стоимость

Зависит от количества рабочих часов моих и сотрудников. Лендинги — от 50 000 рублей, настройка рекламы — от 19 000 рублей.

Сайты некоторых из моих клиентов

https://maximum-m.ru

https://peers.money

https://palser.ru

https://elit58.ru

http://leasing-penza.ru

https://yaokna.ru

Мой сайт — http://skomorohov.com

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