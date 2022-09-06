WEB Designer I UI/UX Designer

Привет, уважаемый заказчик 

Я UI/UX дизайнер

Более 2 лет опыта в сфере дизайна!

Умею рисовать удобные адаптивные сайты под различные устройства.

Я занимаюсь:

✅ Дизайном сайтов

✅ Дизайном интерфейсов

✅ UI/UX дизайном

Могу сделать для вас:

✅ Дизайн сайта с ноля

✅ Отрисовать wireframe будущего сайта

✅ Ре-дизайн сайта

✅ Дизайн интерфейса мобильного/десктоп приложения

Закончил:

 Курсы от WAYUP по верстке и дизайну

 Курсы от genius space по веб дизайну

Владею такими программами:

 Adobe Illustrator (профессионально)

 Corel Draw (профессионально)

 Adobe Photoshop (профессионально)

 Figma (профессионально)

 Adobe XD (профессионально)

 Adobe AE (пока что изучаю)

Как происходит процесс работы:

- Оплата исключительно через безопасную сделку если мы работаем на бирже

-Оплата 50/50% то есть, вы кидаете предоплату 50% и мы начинаем работу, а по завершению работы - вы пишете отзыв, кидаете остальные 50%, а я вам кидаю макет в виде редактируемого файла и у нас обоих хорошее настроение.

Правки - безлимитные и бесплатные в процессе работы и до того как проект закрыт.

После того как мы закрыли проект - правки платные.

Пишите в личные сообщения и уже вскоре мы будем делать очень крутые дизайны)