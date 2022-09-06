Привет, уважаемый заказчик
Я UI/UX дизайнер
Более 2 лет опыта в сфере дизайна!
Умею рисовать удобные адаптивные сайты под различные устройства.
Я занимаюсь:
✅ Дизайном сайтов
✅ Дизайном интерфейсов
✅ UI/UX дизайном
Могу сделать для вас:
✅ Дизайн сайта с ноля
✅ Отрисовать wireframe будущего сайта
✅ Ре-дизайн сайта
✅ Дизайн интерфейса мобильного/десктоп приложения
Закончил:
Курсы от WAYUP по верстке и дизайну
Курсы от genius space по веб дизайну
Владею такими программами:
Adobe Illustrator (профессионально)
Corel Draw (профессионально)
Adobe Photoshop (профессионально)
Figma (профессионально)
Adobe XD (профессионально)
Adobe AE (пока что изучаю)
Как происходит процесс работы:
- Оплата исключительно через безопасную сделку если мы работаем на бирже
-Оплата 50/50% то есть, вы кидаете предоплату 50% и мы начинаем работу, а по завершению работы - вы пишете отзыв, кидаете остальные 50%, а я вам кидаю макет в виде редактируемого файла и у нас обоих хорошее настроение.
Правки - безлимитные и бесплатные в процессе работы и до того как проект закрыт.
После того как мы закрыли проект - правки платные.
Пишите в личные сообщения и уже вскоре мы будем делать очень крутые дизайны)
- Nezlamna11 просмотров
- Bet-One5 просмотров
- Landing page15 просмотров
- Landing page for Voyage company19 просмотров
- Landing page for SuperVet clinic17 просмотров
- Real estate agency11 просмотров
- Smart home app9 просмотров
- Landing page for Loft design studio14 просмотров
- Shoeson mobile app8 просмотров
- Shoeson store25 просмотров