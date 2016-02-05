st_yupatov

Станислав Юпатов st_yupatov

 
29 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Собрать базу англоязычных ресурсов о CRM, Продажах, Софте

    Требуется собрать базу англоязычных ресурсов – блогов, тематических порталов, сайтов с обсуждениями, сообществ, предпочтительно США, Канада, Европа, Австралия (отдать преимущество США, остальные ниже приоритетом), которые посвящены Продажам, CRM – системам, а также разнообразному Софту для ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • База данных из 1000 мелких и средних веб-студий Канады

    Собрать в одном excel файле данные о 1000 мелких и средних веб-студий Канады.  Для каждой компании должны присутствовать:  - Название компании  - Веб-сайт  - Телефон  - Адрес электронной почты для связи  Все данные о каждой компании должны быть актуальные и подлинные. ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • База данных из 1000 мелких и средних веб-студий Индии

    Собрать в одном excel файле данные о 1000 мелких и средних веб-студий Индии.  Для каждой компании должны присутствовать:  - Название компании  - Веб-сайт  - Телефон  - Адрес электронной почты для связи  Все данные о каждой компании должны быть актуальные и подлинные. ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • База данных из 1000 мелких и средних веб-студий Америки

    Собрать в одном excel файле данные о 1000 мелких и средних веб-студий Америки.  Для каждой компании должны присутствовать:  - Название компании  - Веб-сайт  - Телефон  - Адрес электронной почты для связи  Все данные о каждой компании должны быть актуальные и подлинные. ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • База данных из 1000 мелких и средних веб-студий Австралии

    Собрать в одном excel файле данные о 1000 мелких и средних веб-студий Австралии.  Для каждой компании должны присутствовать:  - Название компании  - Веб-сайт  - Телефон  - Адрес электронной почты для связи  Все данные о каждой компании должны быть актуальные и подлинные. ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • База данных из 1000 мелких и средних веб-студий Великобритании

    Собрать в одном excel файле данные о 1000 мелких и средних веб-студий Великобритании.   Для каждой компании должны присутствовать:   - Название компании   - Веб-сайт   - Телефон   - Адрес электронной почты для связи   Все данные о каждой компании должны быть актуальные и подлинные. ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
Megen
Елена 
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
8 лет назад
База данных из 1000 мелких и средних веб-студий Америки
Спасибо за интересный проект и моментальную оплату!
Прекрасный и качественный результат выполненной работы. Большое спасибо.
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