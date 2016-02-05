st_yupatov

Собрать в одном excel файле данные о 1000 мелких и средних веб-студий Канады. Для каждой компании должны присутствовать: - Название компании - Веб-сайт - Телефон - Адрес электронной почты для связи Все данные о каждой компании должны быть актуальные и подлинные. ...