st_yupatov

Требуется собрать базу англоязычных ресурсов – блогов, тематических порталов, сайтов с обсуждениями, сообществ, предпочтительно США, Канада, Европа, Австралия (отдать преимущество США, остальные ниже приоритетом), которые посвящены Продажам, CRM – системам, а также разнообразному Софту для ...
- Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Собрать в одном excel файле данные о 1000 мелких и средних веб-студий Канады. Для каждой компании должны присутствовать: - Название компании - Веб-сайт - Телефон - Адрес электронной почты для связи Все данные о каждой компании должны быть актуальные и подлинные. ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Собрать в одном excel файле данные о 1000 мелких и средних веб-студий Индии. Для каждой компании должны присутствовать: - Название компании - Веб-сайт - Телефон - Адрес электронной почты для связи Все данные о каждой компании должны быть актуальные и подлинные. ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Собрать в одном excel файле данные о 1000 мелких и средних веб-студий Америки. Для каждой компании должны присутствовать: - Название компании - Веб-сайт - Телефон - Адрес электронной почты для связи Все данные о каждой компании должны быть актуальные и подлинные. ...Базы данных1 исполнительЗавершен8 лет назад
Собрать в одном excel файле данные о 1000 мелких и средних веб-студий Австралии. Для каждой компании должны присутствовать: - Название компании - Веб-сайт - Телефон - Адрес электронной почты для связи Все данные о каждой компании должны быть актуальные и подлинные. ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Собрать в одном excel файле данные о 1000 мелких и средних веб-студий Великобритании. Для каждой компании должны присутствовать: - Название компании - Веб-сайт - Телефон - Адрес электронной почты для связи Все данные о каждой компании должны быть актуальные и подлинные. ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт8 лет назад