stanislaw374

Станислав stanislaw374

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Яженских Станислав Николаевич

E-mail: [email protected]

ICQ: 386021908

Skype: stanislaw.yazhenskikh

Образование:

2007 – н. вр. Тюменский Государственный Университет, специальность «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем». Студент 5-го курса дневного отделения.

Квалификация: математик-программист

Основные навыки и знания:

Языки программирования: C++, Objective-C, C#, Java

Технологии: ADO.NET, WPF, Silverlight

Базы данных: Oracle, MS SQL Server

Знания языков:

Английский – письмо и чтение на уровне advanced, средний разговорный уровень

Личные качества:

Высокая обучаемость

Целеустремленность, ответственность, трудолюбие

Желание совершенствоваться в профессиональной сфере