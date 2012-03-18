stanislaw374

Яженских Станислав Николаевич
E-mail: [email protected]
ICQ: 386021908
Skype: stanislaw.yazhenskikh
Образование:
2007 – н. вр. Тюменский Государственный Университет, специальность «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем». Студент 5-го курса дневного отделения.
Квалификация: математик-программист
Основные навыки и знания:
Языки программирования: C++, Objective-C, C#, Java
Технологии: ADO.NET, WPF, Silverlight
Базы данных: Oracle, MS SQL Server
Знания языков:
Английский – письмо и чтение на уровне advanced, средний разговорный уровень
Личные качества:
Высокая обучаемость
Целеустремленность, ответственность, трудолюбие
Желание совершенствоваться в профессиональной сфере
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