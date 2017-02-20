Адаптивная верстка сайтов любой сложности

Здравствуйте, меня зовут Станислав Чурилов, я родом из Тулы. Занимаюсь версткой сайтов на протяжении двух лет, работал в фирме, сейчас занимаюсь версткой исключительно на фрилансе. Умею верстать сайты адаптивно с использованием фреймворка Bootstrap или без него. Отличное знаю HTML5 / CSS3, JavaScript + библиотеку Jquery и Jquery UI, а так же в базе язык PHP. Всегда предлагаю умеренные цены за работу и адекватные сроки. Пишите, буду рад помочь с вашим проектом, будь то: Интернет-магазин, лэндинг или простой сайт визитка.