stas74123

Стас stas74123

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Имеется креативная команда с большим опытом работы

У нас в команде имеется таргетолог, контент менеджер, дизайнер, Web-дизайнер

Есть так же хорошая репутация на YouDo  

Telegram, WhatsApp: +7 983 237 4513

Кейсы Вконтакте: 

https://goo.gl/MfrnqJ - Кейс: КВН 

https://goo.gl/wPQwzS - Кейс: Детские квесты 

https://goo.gl/wPQwzS - Кейс: Свадебный фотограф 

https://goo.gl/3FULnb - Кейс: Товарка 

Кейсы инстаграм и фб: 

https://goo.gl/BpWTct - Кейс: Лиды из лид формы 

Примеры ведения и оформления: 

https://goo.gl/WiDFUU - Здесь только ведение и оформление таргетингом занимаются сами 

https://goo.gl/wYvjw7 - Тут тоже только ведение 

https://goo.gl/iWV7Vb - Оформление, разработка лого, ведение до 14-го февраля 

Работы на международной площадке Behance: 

https://goo.gl/YVeByX