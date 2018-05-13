Имеется креативная команда с большим опытом работы

У нас в команде имеется таргетолог, контент менеджер, дизайнер, Web-дизайнер

Есть так же хорошая репутация на YouDo

Telegram, WhatsApp: +7 983 237 4513

Кейсы Вконтакте:

https://goo.gl/MfrnqJ - Кейс: КВН

https://goo.gl/wPQwzS - Кейс: Детские квесты

https://goo.gl/wPQwzS - Кейс: Свадебный фотограф

https://goo.gl/3FULnb - Кейс: Товарка

Кейсы инстаграм и фб:

https://goo.gl/BpWTct - Кейс: Лиды из лид формы

Примеры ведения и оформления:

https://goo.gl/WiDFUU - Здесь только ведение и оформление таргетингом занимаются сами

https://goo.gl/wYvjw7 - Тут тоже только ведение

https://goo.gl/iWV7Vb - Оформление, разработка лого, ведение до 14-го февраля

Работы на международной площадке Behance:

https://goo.gl/YVeByX