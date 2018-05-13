Нужно подключить онлайн оплату на сайт Платформа: Тильда Банк: Промсвязьбанк
Имеется креативная команда с большим опытом работы
У нас в команде имеется таргетолог, контент менеджер, дизайнер, Web-дизайнер
Есть так же хорошая репутация на YouDo
Telegram, WhatsApp: +7 983 237 4513
Кейсы Вконтакте:
https://goo.gl/MfrnqJ - Кейс: КВН
https://goo.gl/wPQwzS - Кейс: Детские квесты
https://goo.gl/wPQwzS - Кейс: Свадебный фотограф
https://goo.gl/3FULnb - Кейс: Товарка
Кейсы инстаграм и фб:
https://goo.gl/BpWTct - Кейс: Лиды из лид формы
Примеры ведения и оформления:
https://goo.gl/WiDFUU - Здесь только ведение и оформление таргетингом занимаются сами
https://goo.gl/wYvjw7 - Тут тоже только ведение
https://goo.gl/iWV7Vb - Оформление, разработка лого, ведение до 14-го февраля
Работы на международной площадке Behance:
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сверстать такое же меня как на этом сайте http://www.kupalinka.com/HTML-верстка29 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нужно поменять почту приема заявок Сайт написан на битрикс 1сВеб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нужен сайт для тревел агентство По функционалу он должен работать как Aviasales.ru То есть клиент на сайте может сразу выбрать путевку купить ее, ему на почту придут все документы квитанции и т д ...Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Нужен скрипт учет количества товаров. К примеру у меня 10 вещей как только они закончатся вещь помечалась как нет в наличии. Сайт на конструкторе ТильдаВеб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад