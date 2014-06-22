stationset

Необходимо создать логотип для спортивной площадки. Тематика, ножевой бой, стрельба из лука, рукопашный бой, метание ножа, фехтование на мечах. Название клуба "Форт"
- Логотипы и Знаки26 заявокЗакрыт2 года назад
Было дано задание человеку в городе, он не справился с ним. Необходимо создать новые страницы на CMS Joomla Подправить цвета, уменьшить текст в центре на главной странице И может быть добавить еще что то. Необходимо не просто выполнить ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт7 лет назад
- $300
Необходимо создать сайт портал. Вот приблизительное тех. задание: ------------------------------------------------------------ Разделы сайта 1.Главная 2.Помощь 3.О сайте 4.Личный кабинет 7.Арбитраж(система тикетов) 8.Бесплатные объявления Первая страница 1.информация о сайте форма выбора города 2.список популярных компаний на портале 3.блоки для VIP рекламы 4.место под простую рекламу продавцов Страница с выбранной фирмой 1.Информация о фирме 2.Информация о ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен Флешплеер на сайт, который будет транслировать Радио поток. Функционал Необходимо в нем реализовать програмно: Кнопка плей, стоп, рычаг регулировки звука, полоска эквалайзера, фотка ведущего и его имя, название композиции. Обязательно предоставление исходников. готовый скомпилированный файл ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад