stationset

Евгений stationset

 
36 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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нет выплат фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка логотипа

    Необходимо создать логотип для спортивной площадки.  Тематика, ножевой бой, стрельба из лука, рукопашный бой, метание ножа, фехтование на мечах. Название клуба "Форт"

    Логотипы и Знаки26 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Отредактировать сайт на Joomla

    Было дано задание человеку в городе, он не справился с ним. Необходимо создать новые страницы на CMS Joomla Подправить цвета, уменьшить текст в центре на главной странице И может быть добавить еще что то. Необходимо не просто выполнить ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт компаний

    $300

    Необходимо создать сайт портал. Вот приблизительное тех. задание: ------------------------------------------------------------ Разделы сайта 1.Главная 2.Помощь 3.О сайте 4.Личный кабинет 7.Арбитраж(система тикетов) 8.Бесплатные объявления Первая страница 1.информация о сайте форма выбора города 2.список популярных компаний на портале 3.блоки для VIP рекламы 4.место под простую рекламу продавцов Страница с выбранной фирмой 1.Информация о фирме 2.Информация о ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Флешплеер на сайт

    Нужен Флешплеер на сайт, который будет транслировать Радио поток. Функционал Необходимо в нем реализовать програмно: Кнопка плей, стоп, рычаг регулировки звука, полоска эквалайзера, фотка ведущего и его имя, название композиции. Обязательно предоставление исходников. готовый скомпилированный файл ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад