Программирование C/C++/Java архитектура и реализация

Работа с большими данными, оптимизация алгоритмов, ограниченная память. Проектирования и разработка многопоточных и многопроцессорных приложений. Научная визуализация. Интерактивная телефония, IPTV, Опыт разработки embedded более 7 лет (mips/arm) от модификаций драйверов ядра до взаимодействия с пользователем. Воспроизведение видео, запись (LPVR, Timeshift). Портирование. Reverse engineering. OpenGL. Шифрование, защита. Linux/Андроид.