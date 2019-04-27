stepan043

Михаил stepan043

 
50 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Программирование C/C++/Java архитектура и реализация

Работа с большими данными, оптимизация алгоритмов, ограниченная память. Проектирования и разработка многопоточных и многопроцессорных приложений. Научная визуализация. Интерактивная телефония, IPTV, Опыт разработки embedded более 7 лет (mips/arm) от модификаций драйверов ядра до взаимодействия с пользователем. Воспроизведение видео, запись (LPVR, Timeshift). Портирование. Reverse engineering. OpenGL. Шифрование, защита. Linux/Андроид. 