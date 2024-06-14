Онлайн допомога студентам

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Наші переваги:

• Понад 3 років на ринку

• 2500+ задоволених клієнтів

• ЗНИЖКИ для постійних клієнтів

• Швидка обробка замовлення, та швидке виконання завдань

• При виникненні складнощів, є повне та часткове повернення коштів

• Індивідуальний підхід до кожного клієнта

• Роботи під будь який бюджет

• Лише якісне виконання завдань



• Контрольні та лабораторні роботи з таких предметів:

-Вища математика

-Дискретна математика

-Теорія ймовірності

-Теорія механіки

-Фізика

-Хімія

-Програмування (від ворд до мов програмування)



• Мови програмування:

-Backend (Python, C#, C++, Java).

-Frontend (HTML, CSS, Java Script) та не тільки



Для консультації та замовлення будь-яких видів робіт пишіть у телеграм

oleksandrstarodub, або ж телефонуйте за номером нижче

+380 67 883 9693