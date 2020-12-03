Создание веб-сайтов (от сайта визитки до многофункционального сайта), дизайн-проектировка сайтов, администрирование сайтов, дизайн логотипов, баннеров
Создание веб-сайтов (от сайта визитки до многофункционального сайта), дизайн-проектировка сайтов, администрирование сайтов, дизайн логотипов, баннеров
ЦЕНЫ:
- Создание и дизайн сайта от 200 usd
- Создание интернет магазина на основе YII2 от 300 usd
Гарантия:
- Четкого соблюдения сроков.
- Качественной работы
- Оперативной обратной связи по всем вопросам даже после завершения сотрудничества
- Полной отдачи в работе
(если я берусь за какую-то задачу, реализую ее по максимуму своих навыков и возможностей.)
Баннеры
нет отзывов
$10/час
от $10от 5 часов
#1263
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
от $10от 5 часов
#1423