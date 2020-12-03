sun1709

Суннат Абдухалилов sun1709

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Создание веб-сайтов (от сайта визитки до многофункционального сайта), дизайн-проектировка сайтов, администрирование сайтов, дизайн логотипов, баннеров

Создание веб-сайтов (от сайта визитки до многофункционального сайта), дизайн-проектировка сайтов, администрирование сайтов, дизайн логотипов, баннеров

ЦЕНЫ:

  • Создание и дизайн сайта от 200 usd
  • Создание интернет магазина на основе YII2 от 300 usd

Гарантия:

  • Четкого соблюдения сроков.
  • Качественной работы
  • Оперативной обратной связи по всем вопросам даже после завершения сотрудничества
  • Полной отдачи в работе
(если я берусь за какую-то задачу, реализую ее по максимуму своих навыков и возможностей.)

Баннеры
нет отзывов
$10/час
от $10от 5 часов
#1263
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
от $10от 5 часов
#1423