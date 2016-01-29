Необходимо устранить ряд багов на сайте Futbolki.dp.ua 1)Некорректное отображение хлебных крошек - исправить 2) Прикрутить нормальный поиск по сайту 3) В карточке товара сделать возможность проставления технологи печати (уголочек либо прямоугольничек с ...
- Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть сайт на платформе Wordpress. Cайт: http://suvenirov.com.ua Некорректно отображается главная страница и карточки товаров на мобильных устройствах. Необходимо исправить эту ошибку. Сроки – до 2-х дней. От вас: – Опыт ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $1000
Необходимо написать движок под интернет-магазин футболок, который бы позволял заливать отдельно шаблоны одежды и сам принт (что будет ложиться на шаблон), т.е. должна происходить автоматическая генерация новых товаров в магазине при добавлении любого нового принта. ...Веб-программирование20 заявокЗакрыт9 лет назад