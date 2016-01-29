Необходимо написать движок под интернет-магазин футболок, который бы позволял заливать отдельно шаблоны одежды и сам принт (что будет ложиться на шаблон), т.е. должна происходить автоматическая генерация новых товаров в магазине при добавлении любого нового принта. ...