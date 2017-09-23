svbrinzak

Сергей Бринзак svbrinzak

 
35 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Настройка и ведение контекстной рекламы Яндекс и Google
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Смена innodb на myISAM
Хороший заказчик, профи. Приятное общение, все по существу,быстрая оплата!
Хороший исполнитель. приятно работать с ним. Думал с последним заказом все провалится у меня и помощь не потребуется, но помощь все же пригодилась. Спасибо вам что откликнулись и помогли с проблемой.
Ответный отзыв
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Настройка VPS Сервера под большой интернет магазин на Битриксе
Отличный заказчик, профессионал, все вопросы по существу, во всем разбирается. Мгновенная оплата. Буду рад работать еще!
Справился хорошо, мне понравилась его работа. Рекомендовать могу смело. Подсказал где и какие у меня есть дыры, помог исправить их.
Ответный отзыв