Для интернет магазина надо реализовать кнопку в кредит или купить в рассрочку от тинькофф банка. Пример реализации тут https://artwot.ru/blog/Kak-podklyuchit-pokupku-v-kredit-dlya-internet-magazina/
Интернет-магазины1 заявка
Закрыт
3 года назад
Для интернет магазина надо реализовать кнопку в кредит или купить в рассрочку от тинькофф банка. Пример реализации тут https://artwot.ru/blog/Kak-podklyuchit-pokupku-v-kredit-dlya-internet-magazina/
смена innodb на myISAM на сервере
Здравствуйте, хотелось бы узнать сколько времени и денег займет настройка виртуального VPS на ispmanager 5 lite. Пока в наличии 2 сайта, один из которых весит много в виду большого количества номенклатуры. Последние 2 дня борюсь ...