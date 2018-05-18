Профессиональный архитектор и инженер-конструктор.
Предлагаю следующие услуги:
Разработка концепций
Архитектурное проектирование
Разработка проектной документации
Разработка рабочей документации разделов: ГП, АР, КР, КЖ,КМ, КД
Дизайн интерьера, экстерьера, ландшафтный дизайн.
3D визуализация
Подготовка материалов архитектурно-градостроительногорешения и архитектурно-градостроительного облика объектов капитального
строительства
Разработка сметной документации
Согласование проектной документации
Авторский надзор
Проектирование общественных, административных,производственных зданий и сооружений
Проектирование индивидуальных жилых домов.
Программы: ARCHICAD, AutoCAD, 3DS Max, Artlantis Render, Photoshop.
Образование: высшее, МИРЭА.
Опыт работы: с 2003года.