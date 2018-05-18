sychev81

Василий sychev81

 
44 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Триада Витрувия: три качества, которыми обязательно должна обладать архитектура: Прочность, Польза, Красота.

Профессиональный архитектор и инженер-конструктор.

Предлагаю следующие услуги:

Разработка концепций

Архитектурное проектирование

Разработка проектной документации

Разработка рабочей документации разделов: ГП, АР, КР, КЖ,КМ, КД

Дизайн интерьера, экстерьера, ландшафтный дизайн.

3D визуализация

Подготовка материалов архитектурно-градостроительногорешения и архитектурно-градостроительного облика объектов капитального

строительства

Разработка сметной документации

Согласование проектной документации

Авторский надзор

Проектирование общественных, административных,производственных зданий и сооружений

Проектирование индивидуальных жилых домов.

 

Программы: ARCHICAD, AutoCAD, 3DS Max, Artlantis Render, Photoshop.

Образование: высшее, МИРЭА.

Опыт работы: с 2003года.

Архитектура зданий
нет отзывов
$10/час
от $100от 15 дней
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$10/час
от $100от 15 дней
нет рейтинга