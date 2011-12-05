$250
Необходимо разработать сайт туристического агентства по ТЗ (оговаривается и высылается дополнительно) На движке wordPress Срок 2 недели.
Сайты «под ключ»1 исполнитель
Завершен
12 лет назад
Необходимо разработать сайт туристического агентства по ТЗ (оговаривается и высылается дополнительно) На движке wordPress Срок 2 недели.
Программирование, интеграция и написание модулей, создание и разработка банеров, иконок и т.п. Компания имеет три туристических сайта различной направленности. Основная работа с сайтом www.global-tour.ru (поэтапная переработка -всего 5 этапов) - с двумя другими ...
Необходимо заполнение отзывов и ведение форума на сайте "авиабилетной" тематики (продажа авиабилетов, обсуждение авиакомпаний и т.п. )