synon

Евгений synon

 
50 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

kokareff
Роман 
34 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$350
10 баллов
12 лет назад
Создание информационного сайта тур-компании
WordPress
Отличный заказчик, с пониманием отнёсся к "тормозам" вследствие загруженности - и таки получил нужный ему результат и даже чуть больше :-) спасибо, Евгений!
Роман сделал все на совесть, правда были некоторые затяжки по срокам, однако все компенсировал дополнительными работами (сверх договоренности). Хорошее соотношение цена и качество. Рекомендую
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