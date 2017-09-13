PHP JS разработчик WEB программист Yii2/1, Laravel, Symfony 4, Drupal 7/8

Ищу работу с полной (full time) или частичной (part-time) загрузкой.

Специализируюсь на разработке и доработке средних и крупных проектов.

Рассматриваю только удаленный вариант работы.

Занимаюсь программированием с 98-го года.

Основная специализация Backend. Frontend тоже могу, но "чисто front" не возьмусь - не мое. Работаю в PHPStorm + Xdebug.

Английский: Upper-Intermediate. Отлично понимаю на слух, прекрасно читаю, могу говорить.

Умею: Yii2/1, Laravel, Symfony 4, Drupal7/8, Codeception/PHPUnit, CodeIgniter 3, Vue, jQuery, Typescript, Vanilla JS, Bootstrap, HTML5, CSS3

Могу: Github/Bitbucket, Docker, Youtrack/Jira, Confluence, Slack,Trello, Jenkins, Usedesk

Проходил: AMQP, Web Sockets, Command Bus, Микросервисы, API Bitriix24, API WhatsApp, Firebase, Usedesk

Стоимость работ:

$30/час - обсуждаемо, в зависимости от загрузки - больше работы, меньше ставка.

Full-stack full-time с официальной/белой ЗП (без ИП) от 180К (только на удаленке)

Работаю по-этапно блоками до 20 часов/блок. Без предоплаты. По окончанию блока - 100% оплата. На full-time выплаты раз в 2 недели.

Способы оплаты: наличный расчёт, безналичный расчёт (на карту Сбера), электронные деньги.

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GitHub: https://goo.gl/2XAqy5

Weblancer:https://goo.gl/D1QDpg

Upwork: https://goo.gl/SsWYj7

Резюме на HeadHunter (рус): https://goo.gl/Ay3YmC

Резюме на HeadHunter (eng): https://goo.gl/gxyd1X

тел/vbr/wsp:79221236438

skype/tlgrm:t9221823420

email:[email protected]