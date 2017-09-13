Ищу работу с полной (full time) или частичной (part-time) загрузкой.
Специализируюсь на разработке и доработке средних и крупных проектов.
Рассматриваю только удаленный вариант работы.
Занимаюсь программированием с 98-го года.
Основная специализация Backend. Frontend тоже могу, но "чисто front" не возьмусь - не мое. Работаю в PHPStorm + Xdebug.
Английский: Upper-Intermediate. Отлично понимаю на слух, прекрасно читаю, могу говорить.
Умею: Yii2/1, Laravel, Symfony 4, Drupal7/8, Codeception/PHPUnit, CodeIgniter 3, Vue, jQuery, Typescript, Vanilla JS, Bootstrap, HTML5, CSS3
Могу: Github/Bitbucket, Docker, Youtrack/Jira, Confluence, Slack,Trello, Jenkins, Usedesk
Проходил: AMQP, Web Sockets, Command Bus, Микросервисы, API Bitriix24, API WhatsApp, Firebase, Usedesk
Стоимость работ:
$30/час - обсуждаемо, в зависимости от загрузки - больше работы, меньше ставка.
Full-stack full-time с официальной/белой ЗП (без ИП) от 180К (только на удаленке)
Работаю по-этапно блоками до 20 часов/блок. Без предоплаты. По окончанию блока - 100% оплата. На full-time выплаты раз в 2 недели.
Способы оплаты: наличный расчёт, безналичный расчёт (на карту Сбера), электронные деньги.
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GitHub: https://goo.gl/2XAqy5
Weblancer:https://goo.gl/D1QDpg
Upwork: https://goo.gl/SsWYj7
Резюме на HeadHunter (рус): https://goo.gl/Ay3YmC
Резюме на HeadHunter (eng): https://goo.gl/gxyd1X
тел/vbr/wsp:79221236438
skype/tlgrm:t9221823420
email:[email protected]
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