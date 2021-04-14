Мы сервис аналитики продаж для Wildberries в формате мессенджера. В настоящий момент мы расширяемся и ищем новые каналы привлечения клиентов (до настоящего момента успешно привлекали клиентов только через мессенджер, где собственно существует наш продукт).Мы ищем специалиста ...