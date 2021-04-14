Нужен грамотный и опытный специалист в разработке продающих сайтов для создания сайта сервиса-аналитики по Wildberries в виде бота в мессенджере.- Постановка целей и задач сайта; - Прототипирование; - Разработка креативных механик, CJM карт. ...
Написание академических текстов, бизнес-анализ, веб-дизайн
Помогаю специалистам и студентам в подготовке материалов промежуточной аттестации.
Разрабатываю бизнес-требования для разработки ПО
Создаю сайты и посадочные страницы для продажи товаров и услуг
Действие аккаунта приостановлено!
- Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт4 года назад
- $450
Мы сервис аналитики продаж для Wildberries в формате мессенджера. В настоящий момент мы расширяемся и ищем новые каналы привлечения клиентов (до настоящего момента успешно привлекали клиентов только через мессенджер, где собственно существует наш продукт).Мы ищем специалиста ...Контекстная реклама8 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо приводить текст к стандарту оформления ГОСТ: 1) Расставлять сноски по тексту 2) корректировать форматирование (шрифт, абзацы, отступы..) 3) Добавлять при необходимости методическую часть (цель объект предмет) 4) формировать список литературыРефераты, Курсовые и Дипломы13 заявокЗакрыт4 года назад