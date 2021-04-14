tanttant

Бальтман tanttant

 
31 год
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Написание академических текстов, бизнес-анализ, веб-дизайн

Помогаю специалистам и студентам в подготовке материалов промежуточной аттестации.

Разрабатываю бизнес-требования для разработки ПО

Создаю сайты и посадочные страницы для продажи товаров и услуг

  • Дизайн посадочной страницы сервиса аналитики торговой площадки

    Нужен грамотный и опытный специалист в разработке продающих сайтов для создания сайта сервиса-аналитики по Wildberries в виде бота в мессенджере.- Постановка целей и задач сайта; - Прототипирование; - Разработка креативных механик, CJM карт. ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Настройка контекстной рекламы для сервиса аналитики

    $450

    Мы сервис аналитики продаж для Wildberries в формате мессенджера. В настоящий момент мы расширяемся и ищем новые каналы привлечения клиентов (до настоящего момента успешно привлекали клиентов только через мессенджер, где собственно существует наш продукт).Мы ищем специалиста ...

    Контекстная реклама8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Оформлять курсовые работы

    Необходимо приводить текст к стандарту оформления ГОСТ: 1) Расставлять сноски по тексту 2) корректировать форматирование (шрифт, абзацы, отступы..) 3) Добавлять при необходимости методическую часть (цель объект предмет) 4) формировать список литературы

    Рефераты, Курсовые и Дипломы13 заявок
    Закрыт
    4 года назад