tanysha21

Татьяна tanysha21

 
28 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Профессиональные навыки

Личные качества

  • Ответственность;

  • Стрессоустойчивость;

  • Самостоятельность и ответственность;

  • Гибкость мышления;

  • Вежливость;

  • Выносливость и усердие;

  • Работа в MS Office;

  • Работа с электронными таблицами

Контрольные, Задачи и Тесты
нет отзывов
$7/час
от $150от 1 дня
#184
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
$15/час
от $500от 2 дней
#441
Презентации
нет отзывов
$15/час
от $150от 2 дней
#737
Переводы
нет отзывов
$5/час
от $50от 2 дней
#3748
Копирайтинг
нет отзывов
$5/час
от $500от 2 дней
#4596