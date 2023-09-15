Профессиональные навыки
Ввод и обработка текстовых и графических данных, работа с БД;
Личные качества
Ответственность;
Стрессоустойчивость;
Самостоятельность и ответственность;
Гибкость мышления;
Вежливость;
Выносливость и усердие;
Работа в MS Office;
Работа с электронными таблицами
Контрольные, Задачи и Тесты
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$7/час
от $150от 1 дня
#184
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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$15/час
от $500от 2 дней
#441
Презентации
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$15/час
от $150от 2 дней
#737
Переводы
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$5/час
от $50от 2 дней
#3748
Копирайтинг
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$5/час
от $500от 2 дней
#4596