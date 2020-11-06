targetingilya

SMM-менеджер, контент-менеджер, таргетолог

• Сертифицированный таргетолог.

• Сертификаты Google Analytics

• Имеется опыт работы с площадкой Prom.ua - более года. Опыт работы в Bitrix24.

• Опыт работы с CMS prestashop, opencart, wordpress, bitrix

• Навыки работы с интернет магазинами, наполнения сайтов товарными карточками.

• Имеется большой опыт написания продающих сео текстов с высокими требованиями уникальности и с

низким риском по Тургеневу.

• Опыт ведения страниц в социальных сетях, smm продвижение.

• Составление контент-плана

• Опыт продажи продвижения товара более двух лет.

• Большой опыт работы с клиентами.