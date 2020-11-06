targetingilya

SMM-менеджер, контент-менеджер, таргетолог
• Сертифицированный таргетолог.
• Сертификаты Google Analytics
• Имеется опыт работы с площадкой Prom.ua - более года. Опыт работы в Bitrix24.
• Опыт работы с CMS prestashop, opencart, wordpress, bitrix
• Навыки работы с интернет магазинами, наполнения сайтов товарными карточками.
• Имеется большой опыт написания продающих сео текстов с высокими требованиями уникальности и с
низким риском по Тургеневу.
• Опыт ведения страниц в социальных сетях, smm продвижение.
• Составление контент-плана
• Опыт продажи продвижения товара более двух лет.
• Большой опыт работы с клиентами.