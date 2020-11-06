targetingilya

Илья Тимохин targetingilya

 
36 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
SMM-менеджер, контент-менеджер, таргетолог

•    Сертифицированный таргетолог.

•    Сертификаты Google Analytics

•    Имеется опыт работы с площадкой Prom.ua - более года. Опыт работы в Bitrix24.

•    Опыт работы с CMS prestashop, opencart, wordpress, bitrix

•    Навыки работы с интернет магазинами, наполнения сайтов товарными карточками.

•    Имеется большой опыт написания продающих сео текстов с высокими требованиями уникальности и с

низким риском по Тургеневу.

•    Опыт ведения страниц в социальных сетях, smm продвижение.

•    Составление контент-плана

•    Опыт продажи продвижения товара более двух лет.

•    Большой опыт работы с клиентами.