tatyana_dobryat

Здравствуйте!Опытная командаспециалистов высокого класса готова выполнить Ваш заказ быстро и качественно. Я

проект-менеджер со стажем работы более 4 лет в веб-студии Dobryat.com, работаю

с командой высококвалифицированных специалистов. Руковожу процессом разработки

от написания ТЗ до полной сдачи проекта и несу личную ответственность за

качество и сроки.Могу предложить вамсоздание сайта на выбор: 1. CMS ( Joomla или Wordpress) + дизайн шаблонный или уникальный под Вас.2. Фреймворк + уникальный адаптивный дизайн.Преимущества инедостатки каждого варианта:· На CMS сайт будет дешевле, но медленней.· На фреймворке сайт будет быстрее и качественнее, заточен под Вас (безлишнего, ненужного функционала), но дороже. Мы используем передовыетехнологии в web-разработке (HTML5, CSS3 и JQuery и др.)При разработке сайта мыобращаем особое внимание на скорость загрузки страниц сайта, SEO-оптимизацию , возможность масштабирования проекта и юзабилити (UI&UX). В команде: Дизайнер, UX-инженер, 4 программиста(front-end и back-end) под разные задачи и со своими сильными сторонами, 2 SEO

специалиста, 2 контент-менеджера, специалист по контекстной рекламе,

иллюстратор, аниматор, и др. Так же занимаемсяпрофессиональным SEO продвижением, настройкой и ведениемконтекстной рекламы и написанием качественного, уникального контента. Десятки качественных иуникальных проектов. Портфолио говорит само за себя. Готовы обсудить с Вамипроект. Обращайтесь по указанным контактам или в личное сообщение на

сайте: Контакты:офис в г. Киев, УкраинаSkype: dobryat[email protected]095-385-7587067-150-3886