tatyana_dobryat

Здравствуйте!Опытная командаспециалистов высокого класса готова выполнить Ваш заказ быстро и качественно. Я
проект-менеджер со стажем работы более 4 лет в веб-студии Dobryat.com, работаю
с командой высококвалифицированных специалистов. Руковожу процессом разработки
от написания ТЗ до полной сдачи проекта и несу личную ответственность за
качество и сроки.Могу предложить вамсоздание сайта на выбор: 1. CMS ( Joomla или Wordpress) + дизайн шаблонный или уникальный под Вас.2. Фреймворк + уникальный адаптивный дизайн.Преимущества инедостатки каждого варианта:· На CMS сайт будет дешевле, но медленней.· На фреймворке сайт будет быстрее и качественнее, заточен под Вас (безлишнего, ненужного функционала), но дороже. Мы используем передовыетехнологии в web-разработке (HTML5, CSS3 и JQuery и др.)При разработке сайта мыобращаем особое внимание на скорость загрузки страниц сайта, SEO-оптимизацию, возможность масштабирования проекта и юзабилити (UI&UX). В команде: Дизайнер, UX-инженер, 4 программиста(front-end и back-end) под разные задачи и со своими сильными сторонами, 2 SEO
специалиста, 2 контент-менеджера, специалист по контекстной рекламе,
иллюстратор, аниматор, и др. Так же занимаемсяпрофессиональным SEO продвижением, настройкой и ведениемконтекстной рекламы и написанием качественного, уникального контента. Десятки качественных иуникальных проектов. Портфолио говорит само за себя. Готовы обсудить с Вамипроект. Обращайтесь по указанным контактам или в личное сообщение на
сайте: Контакты:офис в г. Киев, УкраинаSkype: dobryat[email protected]095-385-7587067-150-3886