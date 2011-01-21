Задачи: 1) При добавлении материала (http://www.qgaming.ws/board/6-0-0-0-1) и при просмотре материалов в категории (пример http://www.qgaming.ws/board/forecast/pervyj_igrovoj_period_maj_ijun_2011/7 ) в зависимости от выбранной категории выводить определенный текст на странице (с возможностью форматирования в HTML) 2) При добавлении материала (http://www.qgaming.ws/board/6-0-0-0-1) в зависимости ...