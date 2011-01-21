Требуются специалисты для создания сайта игровой тематики с акцентом на мониторинг игровых серверов по детальному ТЗ. Что требуется (ключевые аспекты сайта, обозначенные глобально без деталей): 1) Мониторинг игровых серверов Counter-Strike (различные версии) 2) Конкурс прогнозов со статистикой 3) ...
- $1000Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуются специалисты для создания сайта игровой тематики "под ключ" по подробному ТЗ (находится в разработке). От кандидатов необходимо понимание, что кроме условно назовем их стандартных функций потребуются относительно специфические типа: проведение определенных мероприятий по регламенту; ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $5
Задачи: 1) При добавлении материала (http://www.qgaming.ws/board/6-0-0-0-1) и при просмотре материалов в категории (пример http://www.qgaming.ws/board/forecast/pervyj_igrovoj_period_maj_ijun_2011/7 ) в зависимости от выбранной категории выводить определенный текст на странице (с возможностью форматирования в HTML) 2) При добавлении материала (http://www.qgaming.ws/board/6-0-0-0-1) в зависимости ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Требуется пакет из парных иконок (1 в оттенках синего цвета, 1 в светло-сером цвете) для форума, защищенных литерами QG не сильно бросающимися в глаза, но в тоже время гарантирующие защиту: - размер 45 на 45 - ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $5
Требуется новое изображение для анонса рубрики "Это провал". Требования: 1) По мотивам http://www.qgaming.ws/newsimg/eto_proval5.jpg (уточню детали: разброс кадров, наличие номера выпуска - при этом шрифт должен поддерживать цифры для корректировки номера, мелкая надпись "by Q.GaminG"). Кадры можно взять ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $5
Есть старая любительская "шапка" (см. приложенный файл), исходник которой утерян. Интересуют аналогичные более привлекательные уникальные работы: - тематика: Counter-Strike 1.6, команда Q.GaminG, идея с короной неплохая, адрес сайте www.qgaming.ws - цветовая гамма, соответствующая текущему дизайну - аналогичный размер - ...Прочее1 исполнительЗакрыт13 лет назад