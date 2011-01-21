teehee

Артем teehee

 
38 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Мониторинг игровых серверов с дополнениями

    $1000

    Требуются специалисты для создания сайта игровой тематики с акцентом на мониторинг игровых серверов по детальному ТЗ. Что требуется (ключевые аспекты сайта, обозначенные глобально без деталей): 1) Мониторинг игровых серверов Counter-Strike (различные версии) 2) Конкурс прогнозов со статистикой 3) ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание сайта игровой тематики

    Требуются специалисты для создания сайта игровой тематики "под ключ" по подробному ТЗ (находится в разработке). От кандидатов необходимо понимание, что кроме условно назовем их стандартных функций потребуются относительно специфические типа: проведение определенных мероприятий по регламенту; ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт для CMS uCoz

    $5

    Задачи: 1) При добавлении материала (http://www.qgaming.ws/board/6-0-0-0-1) и при просмотре материалов в категории (пример http://www.qgaming.ws/board/forecast/pervyj_igrovoj_period_maj_ijun_2011/7 ) в зависимости от выбранной категории выводить определенный текст на странице (с возможностью форматирования в HTML) 2) При добавлении материала (http://www.qgaming.ws/board/6-0-0-0-1) в зависимости ...

    HTML
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Уникальные иконки для форума

    $20

    Требуется пакет из парных иконок (1 в оттенках синего цвета, 1 в светло-сером цвете) для форума, защищенных литерами QG не сильно бросающимися в глаза, но в тоже время гарантирующие защиту: - размер 45 на 45 - ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Анонс рубрики "Это провал!"

    $5

    Требуется новое изображение для анонса рубрики "Это провал". Требования: 1) По мотивам http://www.qgaming.ws/newsimg/eto_proval5.jpg (уточню детали: разброс кадров, наличие номера выпуска - при этом шрифт должен поддерживать цифры для корректировки номера, мелкая надпись "by Q.GaminG"). Кадры можно взять ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • "Шапка" для сайта

    $5

    Есть старая любительская "шапка" (см. приложенный файл), исходник которой утерян. Интересуют аналогичные более привлекательные уникальные работы: - тематика: Counter-Strike 1.6, команда Q.GaminG, идея с короной неплохая, адрес сайте www.qgaming.ws - цветовая гамма, соответствующая текущему дизайну - аналогичный размер - ...

    Шапка для сайта
    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
brikysa1
Елена 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Анонс рубрики "Это провал!"
Было очень приятно сотрудничать с Артемом. Всё четко, точно, без проблем!
Прежде всего порадовала оперативность в решении поставленной задачи и учет всех пожеланий заказчика.
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