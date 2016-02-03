terenichev

Настроить CallerID (сейчас не работает) на аналоговом FXO-шлюзе AddPac, на Ростелекоме.
- Системное администрирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Изменения на сайт: 1. Все цвета на сайте сделать более насыщенными 2. Изменить шрифт на сайте, использовать более плавный, сочетаемый с дизайном сайта. 3. Изменить главную картинку в шапке 5. Изменить значки социальных сетей в шапке, изменить положение значков ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт3 года назад
Внутренняя и внешняя SEO оптимизация. (разметка, микроразметка, контент, и.т.д) направление сайта - городской компьютерный сервис. Только профессионалы, с четким планом оптимизации. Возможно дальнейшее сотрудничество.Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт4 года назад
Дизайн должен быть рассчитан на возрастную категорию 18-30 лет, современный. Небольшой редизайн логотипа (скорее всего только смена шрифта). Верстка на Bootstrap 4 Верстка адаптивная, полностью валидная js не желательно, css, шрифты и.т.д, а так же все библиотеки должны быть расположены ...Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт6 лет назад
Полный перечень работ для 4pump.ru От Вас аргументированный перечень работ и стоимость/Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт6 лет назад
1) Скрипт генератор выгрузки файла YML определенной структуры. 2) Модуль который будет брать данные с БД, (данный модуль будет меняться в зависимости от БД сайта) и передавать их "скрипту генератору". Весь код должен быть прокомментирован, так как будто, вы ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад
Главное меню расположено по всей ширине, горизонтально, в шапке сайта (прозрачное с размытым фоном, эффект blur) Фон главной страницы будут занимать городские достопримечательности (мы сделаем фото + 3 образца карт для бонусной системы в градации золото, ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт7 лет назад
Дизайн сайта + дизайн карты, верстка, программирование. https://docs.google.com/document/d/1Si3RnTt3yb2WOQn1QgiC0HxTiX3hZUTiSoH_ZPA8mM4/edit?usp=sharingСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
https://docs.google.com/document/d/1Si3RnTt3yb2WOQn1QgiC0HxTiX3hZUTiSoH_ZPA8mM4/edit?usp=sharingВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сайт бонусной программы интернет провайдера, бонусная система позиционируется как городская. Так же на основании дизайна сайта должен быть разработан дизайн бонусной карты в трех градациях (золото, серебро, бронза). -Сайт нужен самописный, никаких CMS. -Верстка не бутстрап ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт у нас один, движок самописный (на php) как и БД (на mysql), больше всего нагрузки получает БД т.к периодически выполняется скрипт синхронизации с другими сайтами (запись). Необходимо отправлять и получать почту (без web интерфейса), доступ ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Сайт: 4pump.ru Правки: https://docs.google.com/document/d/1EIaW0E91VYnMeuwq6AJPJai0jpJXC1GU1A2uYTqqbUQ/edit?usp=sharing Интересуют только профессионалы! Верстка прямо на сервере, на страницах код php, готовы работать по предоплате.Завершен7 лет назад
Убрать весь ненужный код js с сайта, т.е для каждой странички должен остаться один файл в котором будут только все нужные функции. Если есть дополнительные замечания, готовы выслушать. Все что будет сделано - все будет ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется доработка верстки действующего сайта, адаптивная, кроссбраузерная, полностью валидная. Применение бутстрапов и.т.п не приемлемо. На страницах присутствует код php.Завершен7 лет назад
Требуется доработка уже сделанной верстки, правки не большие, но на постоянной основе, так же потребуется верстка отдельных страниц. Все это не единовременно, но стараемся давать задачи скопом. Интересуют только те люди которые смогут быть постоянно ...HTML-верстка10 заявокЗавершен8 лет назад
Адаптивный, кроссбраузерный, полностью валидный, Только профессиональная верстка без бутстрапов и.т.д. Динамическая часть сайта должны быть максимально "легкой" (спойлеры, меню). Всего 3 страницы - заоблачные суммы даже не будем рассматривать. Нужен человек который будет на связи ...Завершен8 лет назад
Создание дизайна постранично, оплата после каждой страницы. Интересен человек с глубокими знаниями юзабилити и большим опытом в построении грамотного интернет-магазина (вообще круто будет если человек понимает что такое спортивное питание:)). По времени практически не ограничиваем ...Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт8 лет назад
День добрый. Прошу с пониманием отнестись к моему предложению. Создаю сайт я один, я не какая то компания которая может влить сразу много денег в создание сайта "от и до". Сайт будет ориентирован на рейтинг ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт8 лет назад
Верстка на div. 8-10 страниц.HTML-верстка34 заявкиЗакрыт8 лет назад
Создание фирменной футболки магазина спортивного питания. Желательно нужен человек разбирающийся в печате на футболках.Фирменный стиль8 заявокЗакрыт8 лет назад