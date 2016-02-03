terenichev

Игорь terenichev

 
37 летРоссия/Северск
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
mexanik
Кирилл 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
199 отзывов
$50
10 баллов
7 лет назад
Настройка WEB сервера на VDS
Хороший, позитивный заказчик. Работать было приятно.
Отличная коммуникация, отличный специалист. Все сделано в срок и профессионально, будем работать дальше! Рекомендую.
Ответный отзыв
woked
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Верстка на действующем сайте
Отличный заказчик. Приятный в общении, оплата в срок :)
Отличная работа, отличная цена! Будем сотрудничать и дальше, приятно иметь дело с профессионалами.
Ответный отзыв
DenDevin
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$45
10 баллов
7 лет назад
Доработка верстки действующего сайта
Игорь - очень ответственный заказчик, с которым приятно иметь дело и выполнять работу. Четкая постановка задачи, грамотно проработанное ТЗ, постоянная коммуникация с исполнителем - лишь малая доля преимуществ, которыми обладает этот заказчик. Работая с Игорем, вы обретете надежного партнера в деловых взаимоотношениях. Очень рекомендую к сотрудничеству!
Очень коммуникабельный и ответственный исполнитель. Если подтянет технические знания, будет на вес золота ;)
Ответный отзыв
sajkun
41 годГрузия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$65
10 баллов
8 лет назад
Верстка сайта для спортивного питания
Приятный заказчик, плодотворное сотрудничество, спасибо.
Приятно работать с профессионалами. Работайте - не пожалеете!
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