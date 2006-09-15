terenteff

Алексей terenteff

 
36 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Приложение для facebook и vkontakte

    Требуется специалист или команда (но не агентство!!!) для разработки приложения, его поддержки и развития в дальнейшем. Работа постоянна, но оплата за проект или выполнение отдельных его элементов. Договор, предоплата и т.д. Предпочтение людям из Москвы (далее, ПитеР)

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Flash-шапка для сайта

    $50

    Flash-шапка для сайта http://ksmarbella.com/index.php. Надо чтобы было 3-4 картинки в ряд по всей ширине сайта, расстояние между ними должно быть минимальным. 4 картинки сменяют другие 4 картинки, например исчезновение и т.д. Высота должна быть небольшой москвичам ...

    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание базы данных + CMS

    $1000

    Первое ТЗ: Создание формы поиска и базы данных, абсолютно идентичной http://ksmarbella.com/pf/ *База данных дается в формате Access. Второе ТЗ: Создание сайта, аналогичного http://ksmarbella.com . База данных из Первого ТЗ. + Нужно встроить в него CMS. Т.е. ...

    Создание базы данных
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Flash-шапка для сайта

    $100

    Сайт занимается продажей недвижимости. На сайт нужна флэш шапка. Что надо: тр икартинки в ряд, эти три картинки потом сменяют другие три, например растворением или подобными эффектами. Картинки я дам. Срок 2-3 дня аська 227491315

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн сайта ресторана морской кухни

    $250

    Нужен ооочень красивый дизайн, который создаст атмосферу моря; морские животинки,волны,песок... это должен быть сайт МОРСКОГО ресторана Качество дизайна как это: http://slil.ru/23112042 и аська 227491315

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
xlogic
Максим 
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$300
10 баллов
8 лет назад
Создание базы данных + CMS
Отличный заказчик!
Приятно работать, оперативная связи, полное понимание поставленой задачи. Понравилось ответственная и четкая работа. Буду сотрудничать и дальше
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