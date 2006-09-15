Требуется специалист или команда (но не агентство!!!) для разработки приложения, его поддержки и развития в дальнейшем. Работа постоянна, но оплата за проект или выполнение отдельных его элементов. Договор, предоплата и т.д. Предпочтение людям из Москвы (далее, ПитеР)
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен скрипт для создания инвайтов + добавление новых функций в последующем. кандидатам вышлю тзВеб-программирование14 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Flash-шапка для сайта http://ksmarbella.com/index.php. Надо чтобы было 3-4 картинки в ряд по всей ширине сайта, расстояние между ними должно быть минимальным. 4 картинки сменяют другие 4 картинки, например исчезновение и т.д. Высота должна быть небольшой москвичам ...Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $1000
Первое ТЗ: Создание формы поиска и базы данных, абсолютно идентичной http://ksmarbella.com/pf/ *База данных дается в формате Access. Второе ТЗ: Создание сайта, аналогичного http://ksmarbella.com . База данных из Первого ТЗ. + Нужно встроить в него CMS. Т.е. ...Прочее1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $100
Сайт занимается продажей недвижимости. На сайт нужна флэш шапка. Что надо: тр икартинки в ряд, эти три картинки потом сменяют другие три, например растворением или подобными эффектами. Картинки я дам. Срок 2-3 дня аська 227491315Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $250
Нужен ооочень красивый дизайн, который создаст атмосферу моря; морские животинки,волны,песок... это должен быть сайт МОРСКОГО ресторана Качество дизайна как это: http://slil.ru/23112042 и аська 227491315Дизайн сайтов44 заявкиЗакрыт17 лет назад