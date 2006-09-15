Требуется специалист или команда (но не агентство!!!) для разработки приложения, его поддержки и развития в дальнейшем. Работа постоянна, но оплата за проект или выполнение отдельных его элементов. Договор, предоплата и т.д. Предпочтение людям из Москвы (далее, ПитеР)