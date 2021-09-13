thesemuh

Самохин thesemuh

 
35 летУкраина/Николаев
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$225
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Achervenkova
Алёна 
26 летУкраина
3 года в сервисе
Была
6 дней назад
$110
10 баллов
2 года назад
Дизайн сайта
Спасибо Евгению за приятное сотрудничество, интересные проекты, быструю оплату) С радостью возьмусь за ваши проекты в будущем!
Быстрая работа,высокое качество дизайна и коммуникации.Второй раз сотрудничаем и я доволен, рекомендую!
Ответный отзыв
Achervenkova
Алёна 
26 летУкраина
3 года в сервисе
Была
6 дней назад
$115
10 баллов
2 года назад
Редизайн сайта и дизайн дополнительных страниц
Мгновенная оплата, чётко поставленные задачи, очень комфортно работать!) Рекомендую Евгения)
порадовала скорость работы и качество выполнения дизайна,рекомендую!
Ответный отзыв