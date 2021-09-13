$110
Дизайн внутренних страниц сайта в стилистике главной
Дизайн сайтов1 исполнитель
Завершен
2 года назад
Дизайн внутренних страниц сайта в стилистике главной
частичный редидизайн главной страницы игрового сайта, плюс разработка 3 новых страниц ,так же нужно поменять дизайн некоторых блоков которые мне не нравятся внешне. подробно обсудили в телеге
Нужно убрать фон с фотографии,вырезать человека для размещения на главный экран сайта.подойдет новичкам с умением аккуратно вырезать в Фотошоп
нужно перекрасить логотип,вектора нет только пнг