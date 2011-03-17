Требуется разработать приложение под IOS выполняющее задачи: - получение данных с сервера (списка объектов, список вопросов) - проведение анкетирования с фото - передача данных на сервер Особо: - максимально устойчивое ...
- $1000Мобильные приложения5 заявокЗакрыт10 лет назад
Модуль прохождения тестов. Детальная информация в приложенном файлеМобильные приложения6 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется разработка приложения КПК - сервер. Детальная информация в приложенном файле. Обращаю внимание - WINDOWS MOBILE (НЕ android, НЕ ipad, НЕ windows phone). Требуется разработать ТОЛЬКО часть на КПКМобильные приложения2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Создать страницу, содержащую следующие функции 1. Вывод в div (var) картинку (var) с фиксированным масштабированием (var) от размера экрана (размеры картинки известны (vars)). 2. Запуск аудио файла (var) через паузу в ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется разработать клиентское приложение (по возможности на Delphi 7) выполняющее следующие функции: 1. Указание параметров функционирования программы а) имя сайта с которым взаимодействуем (для задач 1 и 2) б) периодичность опроса (для ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется разработать программу под windows phone общающуюся (эпизодически) с сайтом через XML и выполняющую функцию отметки присутствующих на мероприятии. Условное ТЗ в приложенном файлеПрикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется написать отчет по отчислениям и базису социального страхования на системе 1С Зарплата и управление персоналом Форма отчета прилагается. Замечание по колонке Группа – до 67 гр – 1, после – 2 ...Базы данных1 исполнительЗавершен13 лет назад
Выполняемые функции: 1. Настройка списка задач 2. Выполнение задач Настройка списка задач: Исходные данные(«параметры») задаются в файле XML ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Пары картинок: полный/пустой: вокал вина стакан виски стакан водки пинта пива коктейль Высота бокала 300px Прозрачный фон Реалистично, особенно когда пустые ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Требуется разработать 3D объект настраиваемый xml и управляемый событиями (в данной версии клавишами). 1. Язык программирования – java. 2. Инструментальное средство 3d – openGL.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт14 лет назад
1. Создать приложение "App1". 2. Создать activity "A"(может быть стартовой), вызывающая activity "B" по нажатию на кнопку Button1. 3. Создать activity "B", которая показывает несколько radiobuttons: "Выбор 1" "Выбор 2" ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен14 лет назад
Редизайн интерфейса информационной системы Задача: привести веб-приложение к нормальному, современному виду. Все делается для 1 страницы (см. скрин - это то, что нужно переделать, html/css прилагаются). По-возможности нужно внести изменения только ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт14 лет назад