Отличный заказчик!! Точно описал задачу, оперативно отвечал на сообщения, быстро проверил и оплатил работу. Особенно приятно отметить, что с Игорем можно работать без предоплаты или СБС, так как это честный человек, который уважает ваш труд. В общем, только положительные впечатления от сотрудничества. С удовольствием буду сотрудничать в будущем! С уважением, Михаил.