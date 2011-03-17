tigerigor

Игорь tigerigor

 
64 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

sithiam
Артем 
41 год
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$270
10 баллов
13 лет назад
Учет посетивших мероприятие Windows Phone
Отлично сработались, задачи ставит чётко, проверяет оперативно. С оплатой проблем не было.
Всё сделано хорошо
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Ananerbe
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
1С 8: Зарплата и управление персоналом - отчет
Отличный заказчик, внятное ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую!
Проект был выполнен качественно и вдумчиво. Локальные вопросы решались быстро. Претензий по выполнению нет.
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JetSetSoft
41 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Создание формы настроек приложения для Android
Android
Отличный заказчик!! Точно описал задачу, оперативно отвечал на сообщения, быстро проверил и оплатил работу. Особенно приятно отметить, что с Игорем можно работать без предоплаты или СБС, так как это честный человек, который уважает ваш труд. В общем, только положительные впечатления от сотрудничества. С удовольствием буду сотрудничать в будущем! С уважением, Михаил.
Очень комфортно работать с человеком, все предусмотрено, все в срок, качественно, с пониманием. Будем сотрудничать. Большое спасибо!
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