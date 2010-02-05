Мои интересы связаны с программированием в области информационных технологий, под которым понимается подключение и разработка структур реляционных баз данных (MySQL), создание функционально и объектно-ориентированных веб-сайтов и веб-порталов на базе PHP, JavaScript, Perl, а также систем управления к ним. Кроме того, знаком с интерпретируемым языком программирования - Python для разработки ПО для windows платформ, а также веб приложений. Портфолио - levbrothers.ru/portfolio/sites/ (все движки сайтов представленных в портфолио разработаны мной). Интересует только удаленная или сдельная работа!