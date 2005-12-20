tims139

Design Inet tims139

 
NaN лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Необходимо реализовать эффект на FLASH

    Необходио реализовать эффект на FLASH, а именно переход одной картинки в другую(т.е. эффект затухания и появления), в точности такой же как на сайте:http://rainerbehrens.com/ Идеальный вариант - написать код на actionscript который открывал бы определенную папку с ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Нужен дизайн для интернет-магазина

    $150

    Нужен дизайн для интернет-магазина. причем такое суждение как: минимум дизайна, максимум информации - не пройдет! нужен красивый дизайн для интернет магазина торгующим сотовыми телефонами. Обязательно наличие портфолио! Бюджет: 4500 рублей.

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Нужен сайт на основе CMS

    $250

    Вообщем, нужен сайт, на основе любой CMS которая Вам кажется наиболее предпочтительной и подходящей для работы. Вся информация находится в техническом задании. Сразу скажу, что необходимо: 1) Нарезать шаблон и внедрить в CMS 2) непосредтвенно внедрить сайт(модули), в ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Требуется разработать сайт на CMS - JOOMLA или Mamboo.

    $250

    Требуется разработать сайт на CMS - JOOMLA или Mamboo. Есть шаблон, не нарезанный. Есть Техническое задание. Прикреплено к сообщению. Сроки: 7 дней, плюс, минус 3 дня. !!!САЙТ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ В ТОЧНОМ СООТВЕТСТВИИ ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ!!! предполагаемый бюджет 200$ + 20$ ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
Maximus
Максим 
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
8 баллов
17 лет назад
Необходимо реализовать эффект на FLASH
Хороший заказчик. Чуточку затянулся вопрос оплаты, но оплатил в полной мере. Спасибо за сотрудничество!
Работа была сделана качественно и в срок. Все мои требования были реализованы в лучшем виде. Было очень приятно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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