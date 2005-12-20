Необходио реализовать эффект на FLASH, а именно переход одной картинки в другую(т.е. эффект затухания и появления), в точности такой же как на сайте:http://rainerbehrens.com/ Идеальный вариант - написать код на actionscript который открывал бы определенную папку с ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Вся информация в ТЗ. Верстку сделаю сам. Интересны сроки и стоимость самого программирования???Веб-программирование16 заявокЗакрыт18 лет назад
- $150
Нужен дизайн для интернет-магазина. причем такое суждение как: минимум дизайна, максимум информации - не пройдет! нужен красивый дизайн для интернет магазина торгующим сотовыми телефонами. Обязательно наличие портфолио! Бюджет: 4500 рублей.Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт18 лет назад
- $250
Вообщем, нужен сайт, на основе любой CMS которая Вам кажется наиболее предпочтительной и подходящей для работы. Вся информация находится в техническом задании. Сразу скажу, что необходимо: 1) Нарезать шаблон и внедрить в CMS 2) непосредтвенно внедрить сайт(модули), в ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт18 лет назад
- $250
Требуется разработать сайт на CMS - JOOMLA или Mamboo. Есть шаблон, не нарезанный. Есть Техническое задание. Прикреплено к сообщению. Сроки: 7 дней, плюс, минус 3 дня. !!!САЙТ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ В ТОЧНОМ СООТВЕТСТВИИ ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ!!! предполагаемый бюджет 200$ + 20$ ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт18 лет назад