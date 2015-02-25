Требуется отредактировать архив с двумя файлами в формате jpg и tif, внеся изменения в содержание по тексту. Работа должна быть выполнена быстро и качественно. Возможность получения дополнительных заказов при успешном выполнении. Оплата через Юмани.
Я против войны в Украине!
- Редактирование и Корректура12 заявокЗакрыт3 года назад
Исходный файл pdf в который нужно отредактировать прикрепляю. Изменения, которые нужно сделать в вордовском файле.Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен10 лет назад
Исходный файл pdf, в который требуется внести изменения, прикрепляю. Текст с нужными изменениями (что на что заменить) в вордовском файле. Образец, как должно располагаться наименование программы курсов в файле jpg.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен10 лет назад
исходный файл PDF, в который нужно внести изменения прикрепляю. Изменения которые требуется внести в вордовском файле. Шрифты остаются прежние, как в исходном файле. Желательна готовность на завтра днем. ВиталийИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется написание уникальных текстов (уникальность 95-100%) по определенной тематике с вхождением ключевых фраз. Тексты нужны для размещения на сайте. Список фраз в прикрепленном файле.Копирайтинг25 заявокЗакрыт10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$2
10 баллов
10 лет назад
Четко поставлена задача, быстрая оплата, приятное общение! Хороший заказчик! Рекомендую!
Ответный отзыв
Все сделано быстро и качественно. Проделанной работой остался полностью доволен. Рекомендую.
$2
10 баллов
10 лет назад
Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
В целом все устроило. Несущественные недочеты, но не принципиально
$2
10 баллов
10 лет назад
Мне понравилось работать с Бернанке Виталием. Правильно поставленная задача и своевременная оплата говорят о краткости и пунктуальности в работе. Спасибо.
Ответный отзыв
Работа проделана должным образом. Услугами Эмрана остался доволен