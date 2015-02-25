tinex12

Виталий tinex12

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

ivanmkh
Иван 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$2
10 баллов
10 лет назад
Требуется внести незначительные изменения в файл pdf
Четко поставлена задача, быстрая оплата, приятное общение! Хороший заказчик! Рекомендую!
Все сделано быстро и качественно. Проделанной работой остался полностью доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
ivanmkh
Иван 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$2
10 баллов
10 лет назад
Требуется внести незначительные изменения в файл pdf
Спасибо за сотрудничество!
В целом все устроило. Несущественные недочеты, но не принципиально
Ответный отзыв
ningen
Эмран 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$2
10 баллов
10 лет назад
Требуется внести небольшие изменения в файл PDF
Мне понравилось работать с Бернанке Виталием. Правильно поставленная задача и своевременная оплата говорят о краткости и пунктуальности в работе. Спасибо.
Работа проделана должным образом. Услугами Эмрана остался доволен
Ответный отзыв