Доброго… Есть ocstore 3.0.3.7, шаблон адекватный (не джорнал и пр.) ,сайт/все доступы пришлю в лс. Требуется ввести 7 новых переменных в админку (и базу данных) карточки товара и вывести значения данных ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
Доброго… Есть ocstore 3.0.3.7, шаблон адекватный (не джорнал и пр.) ,сайт/все доступы пришлю в лс. [b]Требуется выполнить следующие корректировки[/b]: 1. В категории все товары выводятся с характеристиками. У каждого товара выводятся все ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 месяцев назад
Доброго… [b]Есть:[/b] ocstore 3.0.3.7 шаблон адекватный (не джорнал и пр.) , сайт пришлю в лс. Требуется скорректировать (верстка + программирование) карточку страницы, прикладываю файл ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1fd7j6ngk5E3xc1E_S_6vX3-xR3soELOYA8pBOPOBE3k/editHTML-верстка2 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Доброго... Требуется настроить вывод отзывовВеб-программирование2 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
Доброго… [b]Есть:[/b] [list][*] ocstore 3.0.3.7 шаблон адекватный (не джорнал и пр.) , сайт пришлю в лс. [*] У каждого продукта есть поле MPN, заполненное внешней ссылкой. Существующая механика «купить» вместо добавления товара в корзину отправляет пользователя на ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
Доброго… Есть ocstore 3.0.3.7, шаблон адекватный (не джорнал и пр.) , сайт пришлю в лс. [b]Требуется выполнить следующие корректировки[/b]: [b]1. Корректировка кнопки купить в каталоге[/b] В данный момент кнопка «купить» ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
Доброго... [b]1. Что требуется?[/b] Есть сайт стима https://store.steampowered.com/, на нем размещены компьютерные игры с разными атрибутами. Требуется спарсить атрибуты/параметры согласно приложенному файлу. Создать на сайте товары с помощью импортированных данных (никаких сторонних данных не нужно, спаршенных будет ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 месяцев назад