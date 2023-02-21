tlgmst

Талгат tlgmst

 
31 годКазахстан/Астана
год на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$101
выплачено фрилансерам
29%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
день назад
$11
10 баллов
6 месяцев назад
Корректировка вывода в карточке товара (программирование без верстки)
все отлично, всегда на связи, оплата сразу, рекомендую!
Крайне быстро выполнил задачку, оставляет комментарии с пояснениями в своем коде, всем рекомендую.
Ответный отзыв
izimodo
Артем 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$90
10 баллов
10 месяцев назад
Парсинг товаров из сайта в ocstore 3.0.3.7
Четкая постановка задачи, своевременная оплата
Все отлично, один из лучших программистов, которых я встречал - всю работу сделал без ошибок, все просьбы учел без моих напоминаний, доделывать ничего не пришлось. На связи, не пропадает. Всем рекомендую.
Ответный отзыв