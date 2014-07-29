tomskcity

Максим Щербатов tomskcity

 
44 годаРоссия/Краснодар
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
CREOLIT
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$24
10 баллов
9 лет назад
Разработать график уборки (за основу взяв старый и внеся изменения)
Надёжный заказчик. Платит вовремя и задачу ставит ясно. Рекомендую.
Отлично справился с работой! Рекомендую как надежного и толкового исполнителя!
Ответный отзыв
nikitos2044
Никита 
33 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Разместить на картинке водяной знак и адрес сайта
Все отлично!рекомендую!
Ответственный профессионал! Рекомендую+++
Ответный отзыв
m4x1x
28 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Подобрать цветовую гамму для 4-х разделов и 7 рис
Спасибо за отличную сделку. Сделка проведена быстро и качественно. Готов к дальнейшему сотрудничеству.
все отлично! работа выполнена в срок, ввсем доволен. спасибо исполнителю!
Ответный отзыв