Веб-сайт по поиску автозапчастей. Есть очень общая идея как должен происходить процесс взаимодействия с клиентом. На основе этого нужно детально продумать (что показывать на главной, делать ли регистрацию/логин и тд и тп) и подготовить постранично ...
- Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт5 лет назад
- $8
и попросить разобраться почему не устанавливают сервер и почему не отвечают ни на одно письмо. В личку все расскажу, не сложно.Переводынет заявокЗакрыт9 лет назад
В приложении график уборки, нужно на его основе сделать новый, учтя: 1) задизайнить жалобу так, чтобы она не бросалась в глаза как основное 2) убрать из видов уборки генеральную уборку 3) либо добавить заголовок "График уборки" либо задизайнить ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $10
на любой картинке размером 262(ш)x170(в) нужно разместить "водяными" знаками: 1) логотип 2) адрес сайта обязательное требование, чтобы "водяные знаки" были универсальны и были различимы как на светлых картинках так и на темныхБаннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
На веб-сайте g k h – k l i n i n g .com (убрать пробелы): Справа четыре большие картинки. Каждая картинка это переход в крупный раздел сайта: - Услуги для ТСЖ и Управляющих компаний ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад