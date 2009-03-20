tonia

Мария tonia

 
43 года
16 лет на фриланс-бирже
Была
16 лет назад
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  • Шапка для сайта

    $250

    Требуется помощь дизайнера для создания шапки сайта http://plastik-company.ru/. Сейчас на сайте просто шаблон, который в дальнейшем собираемся менять на нормальный дизайн. Важно - наличие хорошего вкуса и ответственного подхода к работе! Просто уже сталкивались ...

    Дизайн сайтов95 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Продвинуть небольшой сайт!

    Сайт для компании сувенирной продукции http://logo-suvenir.ru/ создан недавно и пока не продвигался. Теперь хотим продвинуть. Указывайте свои цены. Методы должны быть белыми, а Вы - профессионалом. Если сработаемся, то возможно длительное сотрудничество и по другим ...

    Поисковые системы (SEO)30 заявок
    Закрыт
    16 лет назад