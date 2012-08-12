torgmarochka

Второй раз довелось поработать с Дмитрием. Рада, что и второе наше сотрудничество было успешным: работа была выполнена в кратчайшие сроки (несмотря на выходной день). В процессе работы возникла сложность с управлением сайта в админке, так Дмитрий ее устранил и даже не повысил стоимость услуг. Дмитрий порядочный человек и действительно отличный спечиалист. Будем работать и дальше.