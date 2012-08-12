torgmarochka

Татьяна torgmarochka

 
41 годУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Директор юридической компании

  • Внутренняя оптимизация сайта

    $50

    Необходимо составить семантическое ядро сайта и провести внутреннюю оптимизацию, используя ключевые слова и запросы, сделать перелинковку. Необходимо поработать в админ.части - joomla. Уточните, пожалуйста, стоимость выполнения работ.

    JoomlaСемантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка и программирование нового раздела сайта

    Для нового раздела существующего сайта необходимо сделать верстку подготовленных дизайнером страниц (2 страницы, есть сходники), а также реализовать данный новый раздел в админке сайта. В новом разделе будут отображаться краткие новости компании. Прошу уточнить ...

    Joomla
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программист для обслуживания юр. сайта

    Необходим программист для оказания той или иной программной поддержки 2-х веб-сайтов юр. компании. Интересует долговременное сотрудничество за разумную и адекватную оплату по таким время от времени возникающим вопросам, как, например: - оперативное изменений тех или иных параметов ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • SMM (SMO)-специалист: продвижение в соцсетях

    Юридической компании (www.torgmarka.ua, www.goldmark.ua) требуется опытный специалист по поддержке корпоративных аккаунтов в социальных сетях (интересует прежде всего Facebook, LinkedIn, Twitter, google+); отлично пишущий тексты, креативный и умеющий вовлекать аудиторию. Удаленная работа. Обновление информации на аккаунтах предвидится ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн нового раздела для существующего юр. сайта

    Необходим дизайн нового раздела (блока) для сайта http://goldmark.ua/. По размещению на главной странице я вижу этот раздел слева, под заголовком последнего по счету раздела "Продажа торговых марок". Т.е. раздел на главной будет отображаться неким интересным отдельным ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
sozidai
Антон 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Дизайн нового раздела для существующего юр. сайта
Сотрудничеством доволен, четкое ТЗ, своевременная оплата.
Работой Антона осталась довольна. Сразу стало понятно, что это хороший специалист: сроки были выдержаны; идея понята правильно; несколько вариантов было предложено. Проет был выполнен в сроки и четко, в связи с чем планируем еще с ним посотрудничать. Рекомендуем ).
Ответный отзыв
LGP
31 годИзраиль
12 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Внутренняя оптимизация сайта
Работаем с Татьяной не первый раз и я не перестаю восхищаться данным человеком: вежливая, пунктуальная, хороший собеседник, который умеет слушать, а так же высказывать своё мнение. Оплата своевременная, всё как было оговорено. Претензий не имею. Рекомендую всем этого заказчика,. Надеюсь, что мы работаем не последний раз))
Второй раз довелось поработать с Дмитрием. Рада, что и второе наше сотрудничество было успешным: работа была выполнена в кратчайшие сроки (несмотря на выходной день). В процессе работы возникла сложность с управлением сайта в админке, так Дмитрий ее устранил и даже не повысил стоимость услуг. Дмитрий порядочный человек и действительно отличный спечиалист. Будем работать и дальше.
Ответный отзыв
LGP
31 годИзраиль
12 лет в сервисе
Был
год назад
$80
10 баллов
11 лет назад
SMM (SMO)-специалист: продвижение в соцсетях
Полностью доволен работой с Татьяной. Вежливая, пунктуальная, знает чего хочет. От работы - одни позитивные эмоции. Оплата по результату была сразу. Будем сотрудничать дальше! Побольше бы таких хороших заказчиков!)
Дмитрий молодец, мы довольны его работой: оперативно, грамотно, чувствуется, что человек действительно "в теме". Планируем продолжать сотрудничество с ним.
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