torgmarochka

Необходимо составить семантическое ядро сайта и провести внутреннюю оптимизацию, используя ключевые слова и запросы, сделать перелинковку. Необходимо поработать в админ.части - joomla. Уточните, пожалуйста, стоимость выполнения работ.
- $50Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Для нового раздела существующего сайта необходимо сделать верстку подготовленных дизайнером страниц (2 страницы, есть сходники), а также реализовать данный новый раздел в админке сайта. В новом разделе будут отображаться краткие новости компании. Прошу уточнить ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходим программист для оказания той или иной программной поддержки 2-х веб-сайтов юр. компании. Интересует долговременное сотрудничество за разумную и адекватную оплату по таким время от времени возникающим вопросам, как, например: - оперативное изменений тех или иных параметов ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Юридической компании (www.torgmarka.ua, www.goldmark.ua) требуется опытный специалист по поддержке корпоративных аккаунтов в социальных сетях (интересует прежде всего Facebook, LinkedIn, Twitter, google+); отлично пишущий тексты, креативный и умеющий вовлекать аудиторию. Удаленная работа. Обновление информации на аккаунтах предвидится ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходим дизайн нового раздела (блока) для сайта http://goldmark.ua/. По размещению на главной странице я вижу этот раздел слева, под заголовком последнего по счету раздела "Продажа торговых марок". Т.е. раздел на главной будет отображаться неким интересным отдельным ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад