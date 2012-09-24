totoloto

Смитнов totoloto

 
42 годаГермания/Гамбург
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Анимировать векторную фигуру животных на поляне

    жираф хвостиком машет 1-2 коротких взмаха за 5 секунд цикл . носорог опускает голову к траве(жует) на 3 секи в 10 секундном цикле и поднимает обратно. слон качает головой 2 секунды за 10 секундный цикл ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • App для андроида.

    Требуется написать (либо адаптировать что-то уже имеющееся) app для печати смс со смартфона с андроидом на термопринтере для печати чеков. Не исключено, что придется придумывать драйвер для принтера. Принтер имеет только параллельный выход и переходник ...

    Android
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание сайта

    $250

    Здравствуйте, нужен небольшой сайт, состоящий из базы данных и 10 страниц, с определенной URL структурой типа root/kategory/subkategory/article. + автоматическое создание bread crumbs, соответствующее структуре URL. Дизайн - шаблон, с раскрашиванием по-вкусу разработчика. Тексты ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
seraf
44 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$200
10 баллов
2 года назад
Анимировать векторную фигуру животных на поляне
Отличный заказчик с грамотной командой. Работаешь в удовольствие без каких-либо опасений. Заказчик прямой. Не посредник.
Спасибо большое. Качество замечательное. Исполнитель сразу реально оценивает сроки исполнения работы и заканчивает в срок.
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