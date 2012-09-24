Анимировать векторную фигуру людей в деревне
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей
- $100Анимация1 заявкаЗакрыт2 года назад
жираф хвостиком машет 1-2 коротких взмаха за 5 секунд цикл . носорог опускает голову к траве(жует) на 3 секи в 10 секундном цикле и поднимает обратно. слон качает головой 2 секунды за 10 секундный цикл ...Баннеры1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется написать (либо адаптировать что-то уже имеющееся) app для печати смс со смартфона с андроидом на термопринтере для печати чеков. Не исключено, что придется придумывать драйвер для принтера. Принтер имеет только параллельный выход и переходник ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $250
Здравствуйте, нужен небольшой сайт, состоящий из базы данных и 10 страниц, с определенной URL структурой типа root/kategory/subkategory/article. + автоматическое создание bread crumbs, соответствующее структуре URL. Дизайн - шаблон, с раскрашиванием по-вкусу разработчика. Тексты ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$200
10 баллов
2 года назад
Отличный заказчик с грамотной командой. Работаешь в удовольствие без каких-либо опасений. Заказчик прямой. Не посредник.
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