$100
Нужно сделать шаблон для WebAsyst есть верстка
Дизайн сайтовнет заявок
Закрыт
15 лет назад
Мы специализируемся на веб-разработке, продвижении сайтов и usability-анализе.
Имеем собственный отдел тестирования и качества (ОТК). Индивидеальный подход, уникальные решения, высокое качество исполнения, разумные сроки - адекватные цены.
Сайты "под ключ"
-Сайт-визитка
-Корпоративный сайт
-Интернет-магазин
Нужно сделать шаблон для WebAsyst есть верстка
Нужно сделать модуль для DLE ТЗ: http://www.free-lance.ru/users/5wheels/upload/f_497717d30f52e.rtf Пишите в ICQ: 411198523
Все нормально отображаеться, только вот footer криво отображаеться в IE