toyo

Эмиль Басыров toyo

 
34 годаРоссия/Ульяновск
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Мы специализируемся на веб-разработке, продвижении сайтов и usability-анализе.

Имеем собственный отдел тестирования и качества (ОТК). Индивидеальный подход, уникальные решения, высокое качество исполнения, разумные сроки - адекватные цены.

Сайты "под ключ"

-Сайт-визитка

-Корпоративный сайт

-Интернет-магазин