Что то подобное: http://www.masteringworld.com/rates.asp http://www.massivemastering.com/blog/ Нужна удобная и понятная начинающему пользователю админка, разделы: главный блог faq фото видео контакты еще нужно сделать ftp и приятный дизайн
- Сайты «под ключ»60 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужна команда профессиональных разработчиков для совместного создания web 2.0 портала для музыкантов, главное условие - движок должен уметь держать 20-50 тыс посетителей ежедневно и учитывать возможный рост аудитории! Желательно чтобы в команде был весь перечень ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть готовый дизайн сайта, набросок логотипа для него, необходимо проявить профессионализм и отрисовать логотип так чтобы он хорошо вписался в общую концепцию. Работаю только с москвичами, встречаемся, общаемся, договариваемся.Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен человек способный писать несколько статей в день(до 1000знаков) , главный источник информации - западные сайты, поэтому человек минимум должен хорошо знать английский. Само собой просто тупого перевода не достаточно необходимо переварить текст и выдать свою ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать пользовательское соглашение на английском и русском для муждунарондного сайта, с учетом законов. О цене договоримся.Юридические услуги5 заявокЗакрыт15 лет назад