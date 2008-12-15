trendyman

Daniil Lak trendyman

 
44 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Сделать сайт визитку для звукорежисера

    Что то подобное: http://www.masteringworld.com/rates.asp http://www.massivemastering.com/blog/ Нужна удобная и понятная начинающему пользователю админка, разделы: главный блог faq фото видео контакты еще нужно сделать ftp и приятный дизайн

    Сайты «под ключ»60 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание web 2.0 портала для музыкантов

    Нужна команда профессиональных разработчиков для совместного создания web 2.0 портала для музыкантов, главное условие - движок должен уметь держать 20-50 тыс посетителей ежедневно и учитывать возможный рост аудитории! Желательно чтобы в команде был весь перечень ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Логотип

    Есть готовый дизайн сайта, набросок логотипа для него, необходимо проявить профессионализм и отрисовать логотип так чтобы он хорошо вписался в общую концепцию. Работаю только с москвичами, встречаемся, общаемся, договариваемся.

    Дизайн сайта
    Логотипы и Знаки29 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Новому сайту нужен редактор

    Нужен человек способный писать несколько статей в день(до 1000знаков) , главный источник информации - западные сайты, поэтому человек минимум должен хорошо знать английский. Само собой просто тупого перевода не достаточно необходимо переварить текст и выдать свою ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    15 лет назад