3д визуализация экстерьеров
Здравствуйте! Меня зовут Алексей, я живу в Одессе (Украина).
Занимаюсь 3д визуализацией экстерьеров около 10 лет.
Работаю в программах Autodesk 3ds Max, Corona, Vray? Adobe Photoshop, ARCHICAD, AutoCAD, Revit.
Из плюсов в работе:
- Работаю быстро
- Гарантирую соблюдение сроков
- Есть практический опыт в дизайне интерьера
- Простое ценообразование
- Всегда на связи
Обращайтесь если есть вопросами или предложения. Всегда рад поработать над вашим проектом.
Портфолио
- Визуализация загородного дома35 просмотров
- Визуализация загородного дома28 просмотров
- Визуализация загородного дома22 просмотра
- Визуализация загородного дома21 просмотр
- Визуализация загородного дома27 просмотров
- Визуализация админ. здания17 просмотров
- Визуализация гостиницы14 просмотров
- Визуализация офисного здания15 просмотров
- Визуализация админ. здания18 просмотров