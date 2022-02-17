3д визуализация экстерьеров

Здравствуйте! Меня зовут Алексей, я живу в Одессе (Украина).

Занимаюсь 3д визуализацией экстерьеров около 10 лет.

Работаю в программах Autodesk 3ds Max, Corona, Vray? Adobe Photoshop, ARCHICAD, AutoCAD, Revit.

Из плюсов в работе:

- Работаю быстро

- Гарантирую соблюдение сроков

- Есть практический опыт в дизайне интерьера

- Простое ценообразование

- Всегда на связи

Обращайтесь если есть вопросами или предложения. Всегда рад поработать над вашим проектом.