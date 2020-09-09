trlo

Данила trlo

 
30 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Алгоритм на основе ML по анализу текста(node js или phyton)

    У нас есть база данных с объявлениями по продаже квартир, в том числе с комментариями продавца. Необходимо сделать алгоритм, который будет на основе пользовательского текста находить объекты, где требуется ремонт. Для отладки есть CSV файлы с ...

    Интерьеры и Экстерьерынет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн web страницы сервиса по недвижимости

    Добрый день! Мы разрабатываем дизайн нового сервиса. В данный момент мы определились с функциональностью и нам нужно отрисовать конкретную страницу выдачи результатов.  На выходе хотим получить макет со всеми сценариями использования (вид выпадающих списков, подсказок, развернутых окон ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доделать дизайн Сервиса Недвижимости

    Добрый день! Необходимо доделать дизайн сервиса. Уже начали разработку, но по личным обстоятельствам дизайнер не может закончить проект. Соответственно сценария два: Укажите цену и сроки, если Вы готовы закончить текущий проект в той же стилистике Также просьба ...

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    3 года назад