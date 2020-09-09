У нас есть база данных с объявлениями по продаже квартир, в том числе с комментариями продавца. Необходимо сделать алгоритм, который будет на основе пользовательского текста находить объекты, где требуется ремонт. Для отладки есть CSV файлы с ...
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- Интерьеры и Экстерьерынет заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Мы разрабатываем дизайн нового сервиса. В данный момент мы определились с функциональностью и нам нужно отрисовать конкретную страницу выдачи результатов. На выходе хотим получить макет со всеми сценариями использования (вид выпадающих списков, подсказок, развернутых окон ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Необходимо доделать дизайн сервиса. Уже начали разработку, но по личным обстоятельствам дизайнер не может закончить проект. Соответственно сценария два: Укажите цену и сроки, если Вы готовы закончить текущий проект в той же стилистике Также просьба ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт3 года назад