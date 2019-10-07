tssloginova

Таисия tssloginova

 
29 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Криэйтор, копирайтер

Всем привет!

Я работаю в креативном агентстве с декабря 2017 года. 

• разрабатываю креативные концепции и большие идеи для рекламных кампаний

• придумываю нейминг и слоганы

• создаю сценарии видео и радиороликов 

• составляю технические задания на проведение фото и видеосъемок

• пишу тексты на любые темы

Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от $5от 3 часов
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$5/час
от $15от 3 часов
нет рейтинга
Продающие тексты
нет отзывов
$3/час
от $15от 3 часов
нет рейтинга
Рерайтинг
нет отзывов
$1/час
от $5от 3 часов
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$5/час
от $15от 3 часов
нет рейтинга
Сценарии
нет отзывов
$5/час
от $15от 3 часов
нет рейтинга
Показать все услуги