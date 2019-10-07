Криэйтор, копирайтер

Всем привет!

Я работаю в креативном агентстве с декабря 2017 года.

• разрабатываю креативные концепции и большие идеи для рекламных кампаний

• придумываю нейминг и слоганы

• создаю сценарии видео и радиороликов

• составляю технические задания на проведение фото и видеосъемок

• пишу тексты на любые темы