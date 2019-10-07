Криэйтор, копирайтер
Всем привет!
Я работаю в креативном агентстве с декабря 2017 года.
• разрабатываю креативные концепции и большие идеи для рекламных кампаний
• придумываю нейминг и слоганы
• создаю сценарии видео и радиороликов
• составляю технические задания на проведение фото и видеосъемок
• пишу тексты на любые темы
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от $5от 3 часов
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$5/час
от $15от 3 часов
нет рейтинга
Продающие тексты
нет отзывов
$3/час
от $15от 3 часов
нет рейтинга
Рерайтинг
нет отзывов
$1/час
от $5от 3 часов
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$5/час
от $15от 3 часов
нет рейтинга
Сценарии
нет отзывов
$5/час
от $15от 3 часов
нет рейтинга