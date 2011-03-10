tucker102

Сергей tucker102

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • К существующему коду добавить стильный дизайн

    $25

    Есть рабочий интерактивный модуль для показа продуктов, используется: IFRAME, HTML, JS, AJAX. Все отлично, только не хватает хорошего стильного дизайна со следующими функциями: - подсветка выбора продукта - оформленное описание ...

    AJAXHTMLJavaScript
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработать анимированные блоки к разделам сайта

    $100

    Задание: создать динамичный, яркий, привлекательный анимационный блок (размерами 684 х 270..400), который будет расположен над каталогом продукции. 3-4 сменяющих друг друга слайда, с яркими картинками (фото продукции, имиджевые изображения людей, западные звезды), эффектные замещения слайдов. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Необходимо доработать JavaScript

    Смотри картинку. Необходимо добавить функциональности к скрипту на JavaScript: при наведении на продукт - показывать крупно фото, описание, видео (если есть). Примеры текущей реализации будут отправлены. Требования: - плавность появления, стабильность, ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

mitien
41 год
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Разработать анимированные блоки к разделам сайта
Очень положительный заказчик. Четко поставил задачу. Выполнил все условия договоренности. Принимал непосредственное участие в работе. Работой остался очень доволен.
Работали над флэш-баннером для сайта. Все выполнено в соответствии с изначальным заданием: четко, быстро, качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
frig
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Необходимо доработать JavaScript
JavaScript
Четкая постановка задачи, все материалы моментально и в надлежащем виде, замечания по делу - никаких проблем и даже помарок. Приемка без головомойки, оплата молниеносно, в полном объеме и удобным мне образом. Что сказать - образцово и показательно. Пускай проект и не большой, но виден подход и отношение. Рекомендую!
Роман - очень оперативно вник в суть задачи, предложил решение и исполнил в течение часа! Я дольше искал исполнителя! Высоко профессионально, однозначно рекомендую.
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