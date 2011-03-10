Есть рабочий интерактивный модуль для показа продуктов, используется: IFRAME, HTML, JS, AJAX. Все отлично, только не хватает хорошего стильного дизайна со следующими функциями: - подсветка выбора продукта - оформленное описание ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $25Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $100
Задание: создать динамичный, яркий, привлекательный анимационный блок (размерами 684 х 270..400), который будет расположен над каталогом продукции. 3-4 сменяющих друг друга слайда, с яркими картинками (фото продукции, имиджевые изображения людей, западные звезды), эффектные замещения слайдов. ...Баннеры1 исполнительЗавершен14 лет назад
Смотри картинку. Необходимо добавить функциональности к скрипту на JavaScript: при наведении на продукт - показывать крупно фото, описание, видео (если есть). Примеры текущей реализации будут отправлены. Требования: - плавность появления, стабильность, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Отзывы фрилансеров
$100
10 баллов
14 лет назад
Очень положительный заказчик. Четко поставил задачу. Выполнил все условия договоренности. Принимал непосредственное участие в работе. Работой остался очень доволен.
Ответный отзыв
Работали над флэш-баннером для сайта. Все выполнено в соответствии с изначальным заданием: четко, быстро, качественно. Рекомендую.
$20
10 баллов
14 лет назад
JavaScript
Четкая постановка задачи, все материалы моментально и в надлежащем виде, замечания по делу - никаких проблем и даже помарок. Приемка без головомойки, оплата молниеносно, в полном объеме и удобным мне образом. Что сказать - образцово и показательно. Пускай проект и не большой, но виден подход и отношение. Рекомендую!
Ответный отзыв
Роман - очень оперативно вник в суть задачи, предложил решение и исполнил в течение часа! Я дольше искал исполнителя! Высоко профессионально, однозначно рекомендую.