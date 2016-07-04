Переводы (en-ru/ru-en), написание статей, редактура и корректура текстов на русском языке!

Оканчиваю курс обучения на филологическом факультете, специальность «Русский язык и литература» (дипломная работа на тему «Система моделей простых предложений как отражение работы человеческого сознания по категоризации действительности в языковых формах»).

Также проходила обучение:

Школа перевода бюро переводов «Трис», курс письменного перевода, г. Харьков.

Свободная школа гражданской журналистики, г. Симферополь.

Опыт:

Более двух лет работала вебрайтером, писала для сайтов: рекламные статьи, сео-статьи, информационный контент, изучала копирайтинг по книгам (Трубадур, Парабеллум, Огилви и проч.) и хорошим примерам. Веду свой сайтiniraq.net/.

Также я – переводчик в процессе становления, работала недолго ассистентом переводчика, выполняю небольшие заказы, переводила для сайта friendlyrussia.blogspot.r..., окончила курс перевода, во время которого делала тренировочные переводы – от публицистики, художественных текстов, договоров, свидетельств о рождении до инструкций к холодильному оборудованию. Имею своды всех требований к переводам различных видов документов, текстов разных стилей. Работаю под руководством опытного переводчика/преподавателя университета, при необходимости отдаю текст на вычитку носителю языка (если перевод был на иностранный язык).

Прошла в университете курсы редактуры и корректуры.