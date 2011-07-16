tushkan2

Ольга tushkan2

 
39 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Анализ сайта (причины выпадения позиций)

    Сайт медицинской компании - ТИЦ 250, PR 4, находится в Яндекс-каталоге, возраст - 2 года 4 месяца. Стали выпадать запросы, по которым сайт был всегда в топе, при этом ссылки не снимались, и докупались новые ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Компонент Appointment Booking Pro v1.4.4 (joomla)

    $15

    На джумле работает компонент Appointment Booking Pro v1.4.4. нужно сделать, чтобы на рамблер и mail.ru письма (уведомления о бронировании) приходили в читаемой кодировке. сейчас на эти серверы приходят письма в виде Ñ‚ÐµÑÑ‚ ? Ð’Ñ‚Ð¾Ñ€Ð½Ð¸Ðº Ð˜ÑŽÐ»Ñ.

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • AppointmentBooking + JCal (joomla)

    На сайте успешно связаны и работают два компонента JCal Pro version 2.2.9.469 и AppointmentBookingPro.com v1.4.4, но в Appointment Booking в качестве Event Title для календаря можно задавать либо имя, либо ресурс. Нужно, чтобы в календаре ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Извлечение из csv на сайт

    Медицинская тематика. на фтп лежит постоянно обновляемый csv-файл, в котором для каждого пользователя записан логин, пароль и результат анализа крови. нужен скрипт, чтобы при вводе логина и пароля пользователь получал результат анализа.

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад
Отзывы фрилансеров
Zidiz
Ольга 
40 летБеларусь
17 лет в сервисе
Была
19 дней назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Анализ сайта (причины выпадения позиций)
Хороший, понимающий суть заказчик. Приятно было сотрудничать.
Помощь в продвижении была полезной, были устранены проблемы, мешающие полноценному продвижению.
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