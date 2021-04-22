typedefinc

Необходимо настроить 1С с нуля для работы с продажами. 1С в дальнейшем будет использоваться с плагином для синхронизации с магазином на Woocommerce. Нужно будет создать склады, организации, в общем все для конечной работы.
- 1С-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Имеется плагин для синхронизации wordpress woocomerce и 1С. Необходимо настроить с нуля 1С для отслеживания продаж на сайте. Создать номенклатуры, склады и все прочее, чтобы можно было уже брать и использовать. При возможности настроить синхронизацию ...1С-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо придумать описание для геймерских кресел и прочей компьютерной атрибутики. Запускается новый интернет магазин и необходимо переписать или придумать описание для каждого товара. Для дальнейшей работы необходимо прислать описание одного товара. Я согласую его с ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо придумать описание для геймерских кресел и прочей компьютерной атрибутики. Запускается новый интернет магазин и необходимо переписать или придумать описание для каждого товара. Для дальнейшей работы необходимо прислать описание одного товара. Я согласую его с ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт4 года назад