У нас есть файл с массивом 3D точек с цветом в каждой точке Реализовано: Триангуляция по этим точкам Совмещение 2х поверхностей Вычесление обьёма между этими поверхностями Есть DLL и тестовая программа которая всё это делает Нужно изпользуя данное, сделать программу, которая ...