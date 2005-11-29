Требуются услуи по продвижению сайта: сайт не раскручен, возможна доработка под оптимизацию. Список ключевых слов и ссылка на сайт - по е-мейлу
- Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт18 лет назад
Требуется верстка и подключение к движку небольшого корпоративного сайта. ПРимерный объем работ - на почту.HTML-верстка27 заявокЗакрыт18 лет назад
- $1000
У нас есть файл с массивом 3D точек с цветом в каждой точке Реализовано: Триангуляция по этим точкам Совмещение 2х поверхностей Вычесление обьёма между этими поверхностями Есть DLL и тестовая программа которая всё это делает Нужно изпользуя данное, сделать программу, которая ...Прикладное ПО8 заявокЗакрыт18 лет назад
- $2500
Нужен программист со знаниями С#, ADO.Net, MSSQL2000, Есть проект, его необходимо дорабатывать, развивать и поддерживать Желательно Москва, возможно постоянное сотрудничество. Оплата хорошая. P.S. Бездельников просьба не беспокоить, работы много !!!Прикладное ПО14 заявокЗакрыт18 лет назад
- $2500
Господа, из-за внезапной кончины разработчика срочно требуется создание следующей софтинки: с видеокамеры приходит интерференционная картинка (см. рис. http://ubicon.ru/images/int_01.jpg) и она же после сдвига (см. рис. http://ubicon.ru/images/int_02.jpg). На самом деле кадр не один а делается серия ...Прикладное ПО15 заявокЗакрыт18 лет назад