ubicon

Гость ubicon

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Продвижение сайта

    Требуются услуи по продвижению сайта: сайт не раскручен, возможна доработка под оптимизацию. Список ключевых слов и ссылка на сайт - по е-мейлу

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Нужно сделать 3D программу - визуализатор

    $1000

    У нас есть файл с массивом 3D точек с цветом в каждой точке Реализовано: Триангуляция по этим точкам Совмещение 2х поверхностей Вычесление обьёма между этими поверхностями Есть DLL и тестовая программа которая всё это делает Нужно изпользуя данное, сделать программу, которая ...

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Требуется программист С#

    $2500

    Нужен программист со знаниями С#, ADO.Net, MSSQL2000, Есть проект, его необходимо дорабатывать, развивать и поддерживать Желательно Москва, возможно постоянное сотрудничество. Оплата хорошая. P.S. Бездельников просьба не беспокоить, работы много !!!

    Прикладное ПО14 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Срочная работа для математика – программиста (хорошие деньги)

    $2500

    Господа, из-за внезапной кончины разработчика срочно требуется создание следующей софтинки: с видеокамеры приходит интерференционная картинка (см. рис. http://ubicon.ru/images/int_01.jpg) и она же после сдвига (см. рис. http://ubicon.ru/images/int_02.jpg). На самом деле кадр не один а делается серия ...

    Прикладное ПО15 заявок
    Закрыт
    18 лет назад